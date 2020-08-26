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Еще одна страна отказалась от российского газа

26 Августа 2020 980 0 Экономика
Еще одна страна отказалась от российского газа

В 2020 российская газовая монополия не прекращает терять клиентов – Турция и Китай остановили поставки, Германия сократила их на 21%, а среди стабильных рынков остаются всего четыре страны – Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия. Болгария, которой Россия дала скидку в 40%, взяла курс на замену его на СПГ из США и Катара. Американцы уверенно завоевывают Европу и теснят Россию: доля США на рынке взлетела с 0,7% до 6,2% за два года, а «Газпром» сократил ее с 36,6% до 27,8%.

Парад газовой независимости

  • Турция и Китай тихо и без резких заявлений остановили «Турецкий поток» и «Силу Сибири» – газопроводы, которые теперь никогда не окупятся. Обе страны предпочли дорогим трубопроводным поставкам сжиженный природный газ. Германия, Франция и Италия также заменили существенную часть закупок газа у России на СПГ.
  • Болгария не столь значительный рынок для России, но она тоже решила постепенно переходить на СПГ из США и Катара. Газовый оператор страны «Булгартрансгаз» подписал контракт на закупку 20% поставок в проекте терминала по регазификации СПГ в греческом Александруполисе мощностью 5,5 млрд кубометров в год. Он позволит отказаться от российского газа, несмотря на то, что «Газпром» предоставил максимальную скидку в 40% для страны. В 2019 году Болгария уже заменила 0,5 млрд кубометров газа из России на СПГ из США, что привело к падению поставок российского газа на 24%.
  • В результате у «Газпрома» остается всего четыре рынка сбыта, которые в ближайшем будущем не получат прямой доступ к СПГ. Это Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия (хотя Венгрия ведет переговоры о получении СПГ из Катара через Хорватию). Однако слишком высокие цены на трубопроводный газ могут вынудить эти страны перейти на поставки внутри общеевропейской газовой системы. С другой стороны, для «Газпрома» рентабельной ценой экспорта являются 100 долларов за тысячу кубометров, все, что ниже этого уровня, несет монополии убытки. СПГ же стоит гораздо меньше – от 40 до 60 долларов.
  • Доля «Газпрома» на основном для нее европейском рынке стремительно сокращается – с 36,6% два года назад до 27,8%. Доля США растет – с 0,7% до 6,2%. Наступает эра СПГ, в которой нет места трубопроводам и долгосрочным контрактам. Рынок приговаривает монополию к медлительной и мучительной смерти.
  • С начала 2020 года разрешения на экспорт СПГ в Европу получили 4 американских проекта общей мощностью 69,2 млрд кубометров в год. Это означает, что поставки «Газпрома» в размере 130-150 млрд кубометров в год могут сократиться вдвое. И отказы клиентов будут поступать один за другим.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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