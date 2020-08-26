Еще одна страна отказалась от российского газа 980 0 Экономика

В 2020 российская газовая монополия не прекращает терять клиентов – Турция и Китай остановили поставки, Германия сократила их на 21%, а среди стабильных рынков остаются всего четыре страны – Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия. Болгария, которой Россия дала скидку в 40%, взяла курс на замену его на СПГ из США и Катара. Американцы уверенно завоевывают Европу и теснят Россию: доля США на рынке взлетела с 0,7% до 6,2% за два года, а «Газпром» сократил ее с 36,6% до 27,8%.