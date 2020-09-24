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Эрдоган решил шантажировать Россию газом

24 Сентября 2020 141 0 Экономика
Эрдоган решил шантажировать Россию газом

Турция начала использовать недавно открытое месторождение газа для давления на поставщиков природного газа. Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что добыча газа в Черном море будет дешевле импорта сырья из-за рубежа. Следовательно, ключевым поставщикам голубого топлива необходимо предоставить Турции скидки. В первую очередь это касается России. К концу июня Турция демонстративно остановила два российских газопровода – «Турецкий» и «Голубой» потоки, фактически отказавшись от поставок из России на месяц. Теперь Анкара ждет от Москвы серьезной уступки – цены в 130-150 долларов за тысячу кубометров. Сейчас «Газпром» просит за тот же объем 228 долларов.

Еще ничего не добывают, но уже торгуются

  • В 2020 году Турция лишила Россию статуса главного поставщика газа на свой рынок. За первое полугодие Анкара закупила у «Газпрома» всего 4,7 млрд кубометров газа (на 41% меньше, чем в 2019 году), тогда как у Азербайджана закупки выросли до 9 млрд, у Ирана – до 6,88 млрд, а у Алжира – до 5,07 млрд. Также с дешевым СПГ подключились Нигерия – 2,13 млрд, Катар – 1,93 млрд и США – 0,98 млрд. Таким образом, среди поставщиков трубопроводного газа Россия сместилась на третье место после Азербайджана и Ирана.
  • В 2019 году Россия продала Турции 15,5 млрд кубометров газа, а в текущем при оптимистичном сценарии экспортирует 9 млрд. Это будет примерно на 40% меньше показателя предыдущего года.
  • Основная проблема падения экспорта заключается не в политике Турции, а сугубо в рыночном факторе – во втором квартале «Газпром» продавал газ в Европу по 110 долларов за тысячу кубометров, а Турции – по 228 долларов.
  • Точно так же и в прошлом году частные турецкие компании по контракту должны были закупить у России 10 млрд кубометров газа, но отобрали лишь 1,3 млрд из-за дороговизны. Государственная компания «Боташ» импортировала 13,6 млрд кубометров вместо 20 млрд, которые установлены контрактом. Все по причине слишком высокой и неконкурентной цены.
  • До последнего времени Турция просто брала столько, сколько ей требовалось у России и не платила штрафы (так, например, частные компании должны «Газпрому» 1,7 млрд долларов, но не спешат их отдавать). В 2020 году страна вообще приостановила поставки, поскольку столкнулась с валютным кризисом и дефицитом твердой валюты. А затем турецкое буровое судно Fatih нашло в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа «Сакарья» объемом 320 млрд кубометров, которое дало возможность турецкому правительству начать пересматривать контракты с поставщиками газа.
  • Уже в 2023 году Турция намерена получать собственный газ и снизить зависимость от импортного топлива. Глава Минэнерго Турции также добавил, что теперь Анкара рассчитывает на скидки со стороны ключевых поставщиков.
  • Контракт «Газпрома» с «Боташем» на 16 млрд кубометров газа в год заканчивается в конце 2025 года. Турки могут отказаться его продлевать, но сначала поторгуются и выбьют существенную скидку. В этом случае цена может быть на уровне 130-150 долларов за тысячу кубометров. При этом цена безубыточности экспорта для самого «Газпрома» – 110 долларов. Поэтому на крупнейшем после Германии рынке российская монополия будет зарабатывать чуть больше, чем на поставках в Белоруссию.
  • Турки в любом случае добьются своего уже в январе 2021 года. Поскольку цены на газ следуют с задержкой в 9 месяцев за ценами на нефть. Это значит, что в январе они упадут вдвое и «Газпром» будет продавать топливо Турции не за 228 долларов, а примерно за 114-ть. Задача Анкары не позволить цене вырасти после этого.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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