Эрдоган решил шантажировать Россию газом 141 0 Экономика

Турция начала использовать недавно открытое месторождение газа для давления на поставщиков природного газа. Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что добыча газа в Черном море будет дешевле импорта сырья из-за рубежа. Следовательно, ключевым поставщикам голубого топлива необходимо предоставить Турции скидки. В первую очередь это касается России. К концу июня Турция демонстративно остановила два российских газопровода – «Турецкий» и «Голубой» потоки, фактически отказавшись от поставок из России на месяц. Теперь Анкара ждет от Москвы серьезной уступки – цены в 130-150 долларов за тысячу кубометров. Сейчас «Газпром» просит за тот же объем 228 долларов.