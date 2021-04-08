Экспорт бензина из России предложили ограничить, чтобы остановить рост цен 440 2 Экономика

Правительству России предложили ввести временные ограничения на экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить россиян необходимым количеством бензина. Соответствующее предложение содержится в письме бывшего главы Федеральной антимонопольной службы, а ныне помощника премьер-министра Михаила Мишустина Игоря Артемьева. По данным VTimes, в правительстве обсуждают возможное ограничение экспорта уже несколько недель, но решения пока нет. Показательно, что нефтяники выступают категорически против – в крупной нефтяной компании прогнозируют, что ограничение экспорта приведет к снижению производства бензина.