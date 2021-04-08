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Экспорт бензина из России предложили ограничить, чтобы остановить рост цен

8 Апреля 2021 440 2 Экономика
Экспорт бензина из России предложили ограничить, чтобы остановить рост цен

Правительству России предложили ввести временные ограничения на экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить россиян необходимым количеством бензина. Соответствующее предложение содержится в письме бывшего главы Федеральной антимонопольной службы, а ныне помощника премьер-министра Михаила Мишустина Игоря Артемьева. По данным VTimes, в правительстве обсуждают возможное ограничение экспорта уже несколько недель, но решения пока нет. Показательно, что нефтяники выступают категорически против – в крупной нефтяной компании прогнозируют, что ограничение экспорта приведет к снижению производства бензина.

Перестать вывозить бензин за границу

  • Бывший глава ФАС Игорь Артемьев на правах помощника главы правительства Мишустина написал 25 марта письмо вице-премьеру Александру Новаку с предложением ограничить экспорт «отдельных нефтепродуктов и их компонентов», чтобы остановить рост цен на бензин и обеспечить достаточным количеством топлива россиян, пишет VTimes.
  • По данным издания, вот уже несколько недель в правительстве обсуждают это предложение. Оно поднималось на совещаниях у Александра Новака, подтверждает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Пока правительство ни к чему не пришло. Возможно, власти не видят масштаба проблемы в цифрах. По данным Минэнерго, в 2020 году российские компании произвели 38,4 млн тонн бензина и, по данным ФТС, экспортировали 5,8 млн тонн, то есть всего 15%. При этом доходы от экспорта упали на 2,2 млрд долларов.
  • Тем не менее рост цен на бензин обгоняет общую инфляцию: за январь и февраль бензин подорожал на 2,3-2,8%, а в некоторых регионах (Урал, Сибирь) – на 4,1%. Оптовые цены выросли за декабрь – март на 18,8%, теперь растут розничные. Компании тем временем снижают производство и объемы продажи топлива на бирже. Меры правительства никак не влияют на улучшение ситуации, а весенний ремонт НПЗ может усугубить положение с топливом на Дальнем Востоке. Поэтому и нужно ограничить экспорт и повысить с 11% до 15% объемы продажи на бирже.
  • Нефтяники, естественно, во всем этом не заинтересованы. Источник в крупной нефтяной компании предупреждает, что ограничения на экспорт приведут не к снижению цен на бензин, а к снижению производства и падению доходов самих нефтяников. Он предлагает ничего не делать и дождаться мая, когда будет изменена формула демпферного механизма и правительство выплатит нефтяникам дополнительные 135 млрд руб. за сдерживание цен. Самое интересное, что в аппарате Новака говорят примерно о том же: власти уже изменили формулу демпфера и заплатят из бюджета 135 млрд руб. компаниям, поэтому повода для беспокойства нет.

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  • По словам аналитика Reuters Максима Назарова, запрет на экспорт не обвалит цены на бензин, поскольку компании производят его ровно столько, сколько нужно рынку, чтобы не снижать цену. Если производить бензин будет невыгодно, нефтяники уйдут в нафту, которую можно экспортировать. Это уже может грозить дефицитом рынку.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
11:40 0 0
И.И..:

всякие нефтяники и их мнение-есть монополия государства, которому по зарез нужна твердая валюта. поэтому, основным источником ее поступления- есть экспорт ГСМ не смотря ни на какие цены на внешнем рынке. компенсировать что то и кому то, можно предварительно собрав деньги с потребителей. итак, повышение цен на внутреннем рынке ГСМ связано с разгоном инфляции и это есть объективный фактор против которого не попрешь. и второй момент связан со стимулированием отрасли добычи и переработки , путем компенсации за счет роста цен для потребителей.

Р
10:41 0 0
Руслан:

Экспорт ГСМ за границу никак не влияет на благосостояние россиян! Но, на нем обогащаются только приближенные к этому бизнесу. Это самая настоящая диверсия и вредительство!

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