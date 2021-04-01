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Эксперты выявили падение доходов россиян на 24%

1 Апреля 2021 299 2 Экономика
Эксперты выявили падение доходов россиян на 24%

Россияне потеряли в среднем 24% доходов за время пандемии. К такому выводу пришли аналитики швейцарского банка Credit Suiesse в своем исследовании. Они также выяснили, что 75% россиян ожидают роста инфляции в 2021 году, не планируют больших покупок и не ждут роста доходов. При этом большое число россиян не думает откладывать деньги на «черный день».

Четверть доходов потеряли россияне

  • По данным Росстата, в 2020 году доходы россиян сократились на 3,5%, а сильнее всего они падали во втором квартале – на 8,7%. Однако сами россияне по-другому оценивают уровень собственного благосостояния.
  • Швейцарский банк Credit Suisse провел опрос среди 14 тыс. жителей России, Китая, Турции, Индии, Таиланда, Индонезии, Бразилии и Мексики на предмет того, как изменились их доходы за время пандемии, а также привычки потребления.
  • Россияне оценили падение своих доходов примерно на 24% по сравнению с 2019 годом, пишет VTimes со ссылкой на исследование. Больше всего по субъективным ощущениям упали доходы у жителей Таиланда – на 45%, а меньше всего у Китая – 10%.
  • Также россияне считают текущий момент не лучшим для совершения крупных покупок. Но и делать сбережения готовы не все – о накоплении средств думают 55%. Это меньше, чем в других странах, где показатель достигает 79%.

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  • Больше других россиян беспокоит инфляция – около 75% опрошенных ожидают ее роста в 2021 году. Пессимистичны россияне и в отношении роста доходов – его не ждут. В исследовании Credit Suisse отмечается, что россияне «собираются вести себя на потребительском рынке предельно осторожно, остерегаясь дорогих покупок и ожидая роста инфляции». В Индии и Китае, к примеру, люди наоборот чувствуют оптимизм в отношении будущего.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:21 0 0
я:

"Не думают откладывать на черный день. А из чего откладывать?!

16:41 0 0
И.И..:

не может быть, прям за два года ровно на ту цифру, что соответствует росту денежной массы напечатанной ЦБ для правительства РФ. ай да аналитики швейцарского банка! ну хоть швейцарцы посчитали, да мною ранее написано...

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