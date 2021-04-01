Эксперты выявили падение доходов россиян на 24% 299 2 Экономика

Россияне потеряли в среднем 24% доходов за время пандемии. К такому выводу пришли аналитики швейцарского банка Credit Suiesse в своем исследовании. Они также выяснили, что 75% россиян ожидают роста инфляции в 2021 году, не планируют больших покупок и не ждут роста доходов. При этом большое число россиян не думает откладывать деньги на «черный день».