Экономисты выявили, как власти обесценивают рубль и назвали справедливый курс 98 0 Экономика

Институт Народнохозяйственного прогнозирования РАН рассчитал справедливый курс рубля. В 2020 году он должен быть на уровне 60-65 руб. за доллар. Однако 10-15 руб., на которую курс отклоняется в сторону увеличения – это стоимость пополнения резервов России. За счет бюджетного правила Минфин создает искусственный спрос на валюту и девальвирует рубль, чтобы получить больше доходов в бюджет.