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Экономисты выявили, как власти обесценивают рубль и назвали справедливый курс
27 Ноября 2020 98 0 Экономика
Институт Народнохозяйственного прогнозирования РАН рассчитал справедливый курс рубля. В 2020 году он должен быть на уровне 60-65 руб. за доллар. Однако 10-15 руб., на которую курс отклоняется в сторону увеличения – это стоимость пополнения резервов России. За счет бюджетного правила Минфин создает искусственный спрос на валюту и девальвирует рубль, чтобы получить больше доходов в бюджет.
Накопление резервов как фактор девальвации
- Политика российских властей по накоплению резервов ведет к занижению курса рубля в среднем на 10-15 руб. по отношению к доллару. В ИНП РАН провели расчеты и выяснили, что из-за действия бюджетного правила российская валюта хронически ослаблена.
- Согласно бюджетному правилу, власти отсекают все сверхдоходы от нефти и газа выше цены в 42,4 доллара за баррель. Деньги правительство получает от экспортеров в рублях, а затем меняет эти рубли на доллары внутри страны, создавая искусственный спрос на доллары. После этого доллары изымаются из обращения в Фонд национального благосостояния.
- ФНБ, в свою очередь, должен расходоваться на финансирование дефицита бюджета в условиях снижения цен на нефть ниже 42,4 доллара. Но этого не происходит – правительство занимает для бюджета деньги, а ФНБ не трогает. В Фонде находится 125 млрд долларов живых денег. Еще 40 млрд долларов власти раздали в качестве невозвратных кредитов.
- Экономисты РАН высчитали, что если бы Россия не копила резервы, которые она не тратит в кризис, то курс рубля был бы равен в 2017-2019 годах 40-45 руб. за доллар. В текущем году из-за падения цен на нефть и ограничения экспорта в силу сделки с ОПЕК+ курс поднялся бы до 60-65 руб. за доллар.
- Вместо этого россияне видят курс 75-80 руб. Рубль девальвировался с начала года на 15 руб., или 25% к доллару. Президент Путин призвал игнорировать курс рубля, а в правительстве назвали девальвацию «превосходной» для экономики.
- Девальвация национальной валюты на 1 руб. дает Минфину дополнительные доходы от нефтегазового экспорта в размере 120-140 млрд руб. Всего Минфин мог заработать до 2,1 трлн руб. на обесценении рубля.
- В свою очередь, россияне сильно потеряли от ослабления валюты – 40% потребительской корзины привязаны к импорту, а в некоторых категориях товаров зависимость составляет 100%. Поэтому девальвация сильно бьет по доходам и благосостоянию россиян, но позволяет властям пополнять резервы и бюджет.
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