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Экономисты поспорили об угрозе дефолта России в августе

18 Августа 2020 416 0 Экономика
Экономисты поспорили об угрозе дефолта России в августе

Россия может столкнуться с повторением событий августа 1998 года, если начнется вторая волна коронавируса, цены на нефть снова упадут, а экономическая активность не восстановится. Тогда государству потребуется наращивать долги при рухнувших доходах, и резервы будут быстро исчерпаны. Они пойдут в том числе на оплату долгов. Таким мнением с «Ведомостями» поделился директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако эксперты Высшей школы экономики назвали эту точку зрения «алармизмом» и опровергли возможность дефолта России.

Мрачные прогнозы развеяли

  • «Предельно мрачным» считает прогноз о возможном дефолте вице-президент НИУ ВШЭ Лев Якобсон. Он отметили, что при прогнозировании необходимо исходить не из того, что не исключено, а из того, какое развитие ситуации будет наиболее вероятным. По мнению экономиста, «близкий дефолт не просматривается», поскольку у России достаточно резервов, а прогнозы по эпидемии не говорят о второй волне.
  • Дефолт 1998 года был обусловлен тем, что государство не смогло выплачивать внешние и внутренние долги из-за пирамиды государственных краткосрочных обязательств (ГКО). Дефолт произошел 17 августа, а вместе с ним – девальвация рубля. Поэтому россияне часто путают эти два понятия. Дефолт – это невозможность государства платить по долгам, а девальвация – это обесценения национальной валюты. Так как долг номирован в рублях, то, избавляясь от него, держатели долга продают рубли и меняют их на доллары, что провоцирует девальвацию.
  • Эксперты ВШЭ соглашаются: и в 1998 году и в 2020-м был экономический кризис. Но если в 1998 году госдолг России был 147,7 млрд долларов, то на 1 июля 2020 года – всего 65,5 млрд. В золотовалютных резервах в 1998 году было 17 млрд долларов, а на 7 августа 2020-го – 600,7 млрд. Текущих резервов хватит, чтобы покрыть не только государственный долг, но и долги крупнейших компаний – 477,4 млрд долларов.
  • Низкие цены на нефть и дефицит бюджета в размере 4-5 трлн руб. вынуждают правительство увеличивать заимствования и наращивать госдолг. На 1 августа внутренний госдолг составил 10,7 трлн руб., или 10% ВВП, а внешний на 1 июля оценивался в 51 млрд долларов (3,7 трлн руб.). Долги субъектов РФ достигали 2,5 трлн руб. В общей сложности долг России равняется 17 трлн руб., или 15% ВВП. При этом для развитых экономик критическим считается уровень в 40% ВВП.
  • Эксперты ВШЭ считают, что в скором времени правительство ограничит план заимствований за счет роста цен на нефть и сокращения расходов бюджета. Рост долга резко замедлится. Поэтому возможность дефолта исключается не только в августе 2020 года, но и в ближайшие несколько лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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