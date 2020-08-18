Экономисты поспорили об угрозе дефолта России в августе 416 0 Экономика

Россия может столкнуться с повторением событий августа 1998 года, если начнется вторая волна коронавируса, цены на нефть снова упадут, а экономическая активность не восстановится. Тогда государству потребуется наращивать долги при рухнувших доходах, и резервы будут быстро исчерпаны. Они пойдут в том числе на оплату долгов. Таким мнением с «Ведомостями» поделился директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако эксперты Высшей школы экономики назвали эту точку зрения «алармизмом» и опровергли возможность дефолта России.