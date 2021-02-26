Капитал страны
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Доллар снижает котировки. На фоне роста доллара падает стоимость рубля, нефти и золота
26 Февраля 2021 144 0 Экономика
На фоне укрепляющегося доллара падение показывает на только российская валюта, но и золото и нефтяные фьючерсы. При этом эксперты ожидают рост предложения на нефтяном рынке, после того, как на следующей неделе состоится встреча стран-членов ОПЕК+ и их союзников.
- По словам аналитика DailyFX Маргарет Янг, распродажа на рынках государственного долга США, способствует укреплению доллара и росту доходности. Тем не менее такая ситуация оказывает негативное влияние на нефтяные котировки, стоимость золота, а также способствует падению курса российской валюты.
- Так, по состоянию на 09:17 мск, нефтяные фьючерсы марки Brent показали падение на 0,79%, до $66,35 за баррель, а стоимость фьючерсов марки WTI упала на 0,99%, до $62,9 за баррель. Аналитики считают, что, помимо прочего, на снижение стоимости оказывает влияние ожидание встречи стран-членов ОПЕК+ и их союзников, которая запланирована на следующей неделе. После нее ожидается увеличение предложения на нефтяном рынке, в связи с увеличением квот на добычу нефти, пишет РБК.
- Также, по данным агентства Прайм, на фоне укрепления американской валюты и роста доходности гособлигаций США, снижение показывает и стоимость драгоценных металлов. По состоянию на 08:45 мск на Нью-Йоркской бирже Comex стоимость фьючерсов золота на апрель упала на 0,86%, или на $15,2, до $1760,1 за тройскую унцию. А фьючерсы серебра на март показали падение на 2,14% - до $27,045 за унцию.
- На фоне укрепляющегося доллара ослабевает и российский рубль. Тем не менее аналитики не ожидают серьезных изменений. По данным Интерфакса, который приводит мнение операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, на следующей неделе рубль проведет торги в диапазонах 74-75 рублей за один доллар и 90-91 рублей за один евро.
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- Ранее "Капитал страны" писал, что на последнем заседании стран-членов ОПЕК+, России и Саудовской Аравии удалось подтолкнуть нефтяные цены до рекордного за последний год уровня из-за ограничения экспорта. Следующая встреча ОПЕК+ состоится уже на следующей неделе, но теперь аналитики прогнозируют увеличение добычи и, соответственно, падение стоимости нефтяных котировок.
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