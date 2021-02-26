Доллар снижает котировки. На фоне роста доллара падает стоимость рубля, нефти и золота 144 0 Экономика

На фоне укрепляющегося доллара падение показывает на только российская валюта, но и золото и нефтяные фьючерсы. При этом эксперты ожидают рост предложения на нефтяном рынке, после того, как на следующей неделе состоится встреча стран-членов ОПЕК+ и их союзников.