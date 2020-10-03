Доллар подорожает до 80 рублей в октябре. Но конец года преподнесет сюрприз 2011 1 Экономика

Рубль стал худшей валютой развивающихся стран в сентябре. По отношению к доллару он обесценился на 7,4% за месяц и впервые с конца марта курс доллара подскочил почти до 80 руб. По отношению к евро рубль потерял 5,3% стоимости и поднялся до максимума с января 2016 года – выше 93 руб. Власти задействовали все средства, чтобы остановить девальвацию. Но в октябре у российской валюты больше причин и дальше слабеть, чем укрепляться.