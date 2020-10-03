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Доллар подорожает до 80 рублей в октябре. Но конец года преподнесет сюрприз

3 Октября 2020 2011 1 Экономика
Доллар подорожает до 80 рублей в октябре. Но конец года преподнесет сюрприз

Рубль стал худшей валютой развивающихся стран в сентябре. По отношению к доллару он обесценился на 7,4% за месяц и впервые с конца марта курс доллара подскочил почти до 80 руб. По отношению к евро рубль потерял 5,3% стоимости и поднялся до максимума с января 2016 года – выше 93 руб. Власти задействовали все средства, чтобы остановить девальвацию. Но в октябре у российской валюты больше причин и дальше слабеть, чем укрепляться.

Геополитическая премия для рубля

  • Большинство аналитиков по валютному рынку отмечают – геополитическая премия, заложенная в стоимости рубля, достигла максимального значения и равняется примерно 10 рублям. Другими словами, если бы России не грозили санкции за отравление Алексея Навального, ситуацию в Белоруссии и военный конфликт в Нагорном Карабахе – а это все поводы для давления на страну, то курс рубля по отношению к доллару и евро мог бы быть гораздо ниже.
  • Так, например, в Сбербанке считают, что премия за риски по рублю составляет 15%, а равновесный курс российской валюты – 68 за доллар. В Sova Capital убеждены, что риск-премия достигает 5-6 руб. за доллар, поэтому американская валюта без этого фактора могла бы стоить 72-73 руб. В ITI Capital оценивают «геополитическую составляющую» в курсе рубля как близкую к историческим максимуму – без нее курс рубля был бы не слабее 70 за доллар.
  • Однако, несмотря на уверенность в фундаментальной крепости российской валюты, аналитики ожидают дальнейшего ослабления рубля в октябре до 80-81 за доллар. Санкции могут не вводиться, но, как говорит персональный брокер QBF Игорь Владыка, разговоры о них в США и Европарламенте создают «негативный информационный внешний фон, отравляя деловую атмосферу». Из-за этого на российский рынок не только не идет приток твердой валюты от инвесторов, но и усиливается отток капитала, который за восемь месяцев уже превысил годовой прогноз ЦБ на 12 млрд долларов и достиг 37 млрд.
  • В частности иностранцы перестали вкладывать деньги в российский госдолг и покупать облигации федерального займа. Министр финансов Антон Силуанов признавал, что без иностранных инвесторов правительству не удастся занять необходимые 2 трлн руб. В таком случае дефицит бюджета в 4,7 трлн руб. придется перекрывать сокращением расходов, что приведет к ослаблению рубля. И ЦБ с продажами валюты на 2,9 млрд руб. ежедневно не сможет переломить эту ситуацию.
  • При этом, по словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в курсе рубля уже и так заложены все возможные риски, поэтому курс существенно выше 80 руб. за доллар россияне не увидят в октябре. Аналитики ITI Capital с этим согласны – даже победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США и применение закона CAATSA – об ограничении на использование долларов российскими банками и запрете вложений в госдолг России – не ослабят рубль ниже отметки в 81 за доллар.
  • Таким образом, в октябре аналитики определили диапазон курса рубля в 76-81 за доллар и 89-94 за евро. Но многие продолжают утверждать, что к концу года рубль, пережив период геополитической напряженности, напротив, укрепится: Сбербанк прогнозирует курс в 70 за доллар, в Sova Capital ждут того же, а в ITI Capital предполагают укрепление до 72 за доллар.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:01 2 0
Алекс:

Какой президент- такая валюта.

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