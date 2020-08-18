Доллар обрушится уже скоро. США напечатали 2,8 трлн лишних денег 163 0 Экономика

Спекулянты готовятся заработать на падении доллара. По данным Saxobank, ставки на снижение американской валюты достигли 29,5 млрд долларов. Это пиковый показатель 2011 года, когда доллар оправлялся от мирового финансового кризиса. Фаворитом хедж-фондов теперь выступает европейская валюта. На укрепление евро спекулянты поставили 22,6 млрд евро – рекордную сумму за все время наблюдений.