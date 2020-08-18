Капитал страны
ENGLISH
18 АВГ, 11:10 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Доллар обрушится уже скоро. США напечатали 2,8 трлн лишних денег
18 Августа 2020 163 0 Экономика
Спекулянты готовятся заработать на падении доллара. По данным Saxobank, ставки на снижение американской валюты достигли 29,5 млрд долларов. Это пиковый показатель 2011 года, когда доллар оправлялся от мирового финансового кризиса. Фаворитом хедж-фондов теперь выступает европейская валюта. На укрепление евро спекулянты поставили 22,6 млрд евро – рекордную сумму за все время наблюдений.
Эрозия гегемонии
- В августе Bank of America провел опрос, который показал – 36% биржевых игроков зарабатывают или собираются заработать, ставя на ослабление доллара. Общая сумма под управлением этих фондов достигает 1,2 трлн долларов. При этом всего за месяц доля тех, кто намерен ставить против доллара, увеличивалась на 6%.
- Результат не заставил себя долго ждать: индекс доллара снизился на 4,2%, а евро продолжает дорожать 8 неделю подряд. Аналитики Bank of America пишут в своем обзоре, что подобный расклад сил может объясняться «ожиданиями эрозии гегемонии доллара в качестве резервной валюты».
- Гегемонию доллара подрывают власти США: Федеральная резервная система занята спасением американской экономики. Для этого она напечатала 2,8 трлн долларов. В результате индекс доллара упал на 10% и падал до 90,48 пункта. Естественно, движение вниз подогрело ожидания спекулянтов.
- Сейчас американскую валюту выручает то, что власти США не могут договориться о новом пакете помощи. Если он будет принят, то ФРС напечатает еще «лишних» долларов, что приведет к увеличению денежной массы и дальнейшему ослаблению доллара. Но пока этому мешают споры между республиканцами и демократами, пишет Barclays Plc Saxobank.
- Таким образом доллар в качестве защитного актива временно будет поддерживать разногласия властей США. Но если республиканцы и демократы договорятся, несколько триллионов дополнительных долларов будут выпущены печатными станками ФРС. И тогда американская валюта с большой вероятностью сильно просядет.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
17 АВГ, 21:46 Трамп: ситуация в Белоруссии ужасна
17 АВГ, 21:30 Древние люди знали, как защититься от вредителей
17 АВГ, 13:27 В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»
17 АВГ, 12:41 В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур
14 АВГ, 16:30 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?
14 АВГ, 14:47 В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест
Написать комментарий