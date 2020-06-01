Долги с пенсий и пособий не взыщут. В России вступил новый запрет 50 0 Экономика img_copyright

В России заработали поправки к закону «Об исполнительном производстве», которые президент Владимир Путин подписал 21 февраля 2019 года. Они исключают принудительное списание долгов с выплат социального характера, а конкретнее – пенсий и пособий. Работать он будет следующим образом: счета, на которые приходят социальные выплаты, будут защищены от списаний.