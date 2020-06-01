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Долги с пенсий и пособий не взыщут. В России вступил новый запрет

1 Июня 2020 50 0 Экономика
Долги с пенсий и пособий не взыщут. В России вступил новый запрет
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В России заработали поправки к закону «Об исполнительном производстве», которые президент Владимир Путин подписал 21 февраля 2019 года. Они исключают принудительное списание долгов с выплат социального характера, а конкретнее – пенсий и пособий. Работать он будет следующим образом: счета, на которые приходят социальные выплаты, будут защищены от списаний.

Приставы увидят средства должников

  • Согласно поправкам в закон «Об исполнительном производстве» от 21 февраля 2019 года, взыскания не могут быть обращены на средства, которые граждане получили в качестве государственной пенсии, пособия, компенсации за ущерб от чрезвычайной ситуации, единовременной материальной помощи или в связи с утратой имущества первой необходимости.
  • Работодатели должны будут указывать в банковских документах соответствующий код для таких доходов. Дальнейший порядок работы с кодами пропишет Центробанк.
  • В свою очередь, на кредитную организацию, обслуживающую гражданина, ложится ответственность за обслуживание счета таким образом, чтобы его хозяин не столкнулся с противозаконными списаниями. Однако банки будут соблюдать требования закона исключительно по кодам, которые будут указаны в расчетных документах.
  • Судебные приставы получат право запрашивать у банков и налоговых органов всю необходимую информацию перед выполнением исполнительного документа и взыскания задолженности.
  • До поправок приставы не имели права взыскивать долги с детских пособий, средств материнского капитала, социальных выплат, пенсий по случаю потери кормильца и выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами. Также в счет долга не могли быть привлечены монетизированные льготы и средства, выплачиваемые за возмещение вреда здоровью.
  • В Госдуме признали, что запрет действовал и ранее, но работал несовершенно: приставы видели счет должника, «но не видели, какие именно средства на него поступают», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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