Долг правительства России превысил резервы 1404 1 Экономика

Правительство России должно больше, чем у него есть на текущих счетах. К 1 июля объем долга на 1,55 трлн руб. превысил резервы, пишет РБК со ссылкой на статистику Минфина и Центробанка. На увеличении задолженности сказался кризис, падение цен на нефть и покупка Сбербанка у Центробанка, которая вызывала недоумение у всех – государственный банк передавал государственную кредитную организацию государству за деньги государства. Именно эта сделка больше всего сократила разрыв между долгом и резервами.