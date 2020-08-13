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Долг правительства России превысил резервы
13 Августа 2020 1404 1 Экономика
Правительство России должно больше, чем у него есть на текущих счетах. К 1 июля объем долга на 1,55 трлн руб. превысил резервы, пишет РБК со ссылкой на статистику Минфина и Центробанка. На увеличении задолженности сказался кризис, падение цен на нефть и покупка Сбербанка у Центробанка, которая вызывала недоумение у всех – государственный банк передавал государственную кредитную организацию государству за деньги государства. Именно эта сделка больше всего сократила разрыв между долгом и резервами.
Текущие счета сокращаются, долги растут
- На 1 апреля, когда Путин объявил «нерабочий месяц с сохранением заработной платы», у правительства было размещено в ЦБ и коммерческих банках 17 трлн руб. в рублях и валюте. Это крайне внушительная сумма, которая лишь на 3 трлн руб. была меньше годового федерального бюджета. Более того, около 2 трлн из нее были получены за счет повышения НДС до 20% с каждой покупки россиян. В остальном же это были сверхдоходы от нефти, которые правительство прокручивало в финансовой системе перед отправкой в Фонд национального благосостояния.
- Госдолг на 1 апреля составлял 14,5 трлн руб. То есть правительство могло выплатить его полностью и у него бы еще осталось 2,5 трлн руб., которых бы хватило на протяжении 10 месяцев выплачивать по 10 тыс. руб. 22 млн детей. Но падение доходов от нефти и налоговых поступлений от граждан ударили по резервам – к 1 июня они сравнялись с долгом, а на 1 июля оказались меньше на 1,55 трлн руб.
- В этом нет ничего страшного, успокаивают россиян, никакой угрозы для бюджетной стабильности в текущей ситуации не наблюдается. Поскольку у правительства есть 8,1 трлн руб. в ФНБ, а у ЦБ около 592 млрд долларов золотовалютных резервов (в них включены средства ФНБ).
- Это говорит лишь о том, что доходы бюджета пострадали, а также появились дополнительные расходы в размере 3 трлн руб. Для развивающейся страны, тем более в условиях пандемии коронавируса, это нормальная ситуация. Но Россия не совсем нормальная развивающаяся страна – во главе угла у правительства бюджет. Так, например, доходы граждан рухнули на 8%, прибыль бизнеса на 69%, а бюджетный дефицит составил всего 2% во втором квартале. Бремя кризиса перекладывается с бюджета на граждан и бизнес.
- В целом в 2020 году дефицит бюджета может составить 4-5 трлн руб. Почти полностью он будет покрыт за счет внутренних заимствований. К концу год уровень долга вырастет до 15,8% ВВП – одного из самых низких уровней в мире. При этом все резервы России смогут покрыть 13-14% ВВП.
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Население России от всего земного шара 2%, а полезных ископаемых добываем 40%. Где маржа?