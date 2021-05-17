Доходы россиян упали до уровня 2009 года. Это влияет на рейтинг Путина 507 1 Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились до уровня 2009 года. К такому выводу пришли эксперты Института стран с развивающейся экономикой Банка Финляндии. Они отмечают, что сокращение экономики России было не столь сильным в 2020 году, потому что в большей степени пострадал «уровень жизни» россиян. Это привело к падению рейтинга президента Владимира Путина, пишет Bloomberg.