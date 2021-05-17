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Доходы россиян упали до уровня 2009 года. Это влияет на рейтинг Путина

17 Мая 2021 507 1 Экономика
Доходы россиян упали до уровня 2009 года. Это влияет на рейтинг Путина

Реальные располагаемые доходы россиян снизились до уровня 2009 года. К такому выводу пришли эксперты Института стран с развивающейся экономикой Банка Финляндии. Они отмечают, что сокращение экономики России было не столь сильным в 2020 году, потому что в большей степени пострадал «уровень жизни» россиян. Это привело к падению рейтинга президента Владимира Путина, пишет Bloomberg.

Доходы и рейтинг взаимосвязаны

  • Президент Владимир Путин неоднократно отмечал успех российских властей во время пандемии – падение экономики составило всего 3% ВВП, тогда как экономики США и ЕС сократились гораздо сильнее (на 3,5% и 8,3% соответственно). Однако в этих странах благодаря финансовой помощи властей не упали доходы населения, а в России основной удар приняли на себя именно граждане – доходы в 2020 году снизились на 3% (первоначальная оценка Росстата – 3,5%), а в первом квартале 2021 года – еще на 3,6%.
  • Это даже вынудило отложить публикацию данных Росстата перед посланием Путина к федеральному собранию. В самом послании Путин пообещал «обязательно поднять» доходы. И времени «на раскачку» у правительства действительно нет – по данным Института стран с развивающейся экономикой Банка Финляндии, доходы россиян опустились уже на уровень 2009 года. Об этом пишет Bloomberg.
  • Исследователи пришли к выводу, что причиной падения доходов стал экономический кризис. Однако он лишь «усилил давление на и без того стагнирующую экономику». Вся тяжесть кризиса была в основном переложена на граждан. «Уровень жизни пострадал в большей степени, что способствовало падению рейтингов одобрения президента Владимира Путина», – пишет Bloomberg.

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  • На самом деле все сложнее. По данным «Левада-центра», которого российские власти считают иностранным агентом, одобрение Путина в апреле 2021 года находится на уровне 65%, а неодобрение – на уровне 33%. Высокий уровень неодобрения можно связать с недовольством граждан положением с доходами, однако после пенсионной реформы он находится на стабильном уровне – выше 30%. При этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в отчете перед Госдумой, что доходы россиян выросли. «Рост мы удержали – плюс 3%», – сказал Мишустин. Это не подтверждается официальными данными самого правительства.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
18:12, 17.05 1 0
И.И..:

тотальная ложь болле 100 лет по поводу и без него...поколения россиян рождалось и умирало под руководством великих вождей...

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