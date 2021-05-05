Доходов на потребление не хватает. Россияне быстрыми темпами «проедают» сбережения
5 Мая 2021 386 0 Экономика
Доходы россиян в январе-марте составили в общей сложности 14,3 трлн руб., а расходы – 14,904 трлн, следует из статистики Росстата. Разница в 604,3 млрд руб. была покрыта за счет отложенных средств и кредитов. «Проедать» сбережения и занимать россияне вынуждены из-за падения доходов на 3,6% в первом квартале и рекордной за пять лет инфляции на уровне 5,5%.
Потребляют «как в последний раз»
- Расходы россиян существенно превысили доходы в первом квартале 2021 года (январь-март): получив 14,3 трлн руб., россияне потратили 14,904 трлн. Об этом говорит статистика Росстата. Вместе с тем доходы за указанный период упали еще на 3,6% (в прошлом году они падали на 3,5%, но Росстат задним числом снизил показатель до 3%). Сказалась и инфляция, достигшая пика с 2016 года – 5,5%.
- В результате россиянам пришлось поддерживать привычный уровень потребления за счет сбережений и кредитов – на это было потрачено 604,3 млрд руб. Однако даже при этом общий объем потребления оказался ниже докризисного на 2%. По словам директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, люди потребляют «как в последний раз», ожадя ускорения роста цен.
- Те, у кого нет сбережений, вынуждены занимать. Согласно данным ЦБ, в первом квартале россияне заняли 1,217 трлн руб. новых займов. Это увеличило общий размер задолженности до 21 трлн руб. и повысило долговую нагрузку на граждан до 18,7%. Подобные показатели достигнуты впервые в современной истории.
- Все это не вселяет оптимизм – в январе-марте 2021 года произошло ухудшение по всем статьям: зарплаты снизились, социальные выплаты упали, прочие доходы просели. Об этом говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Он отмечает, что официальная статистика отмечает рост зарплат, но при этом общий уровень доходов снижается. «Это означает, что ухудшение наблюдалось в "сером" сегменте рынка труда», – заметил Мурашов.
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- В частности, зарплаты в малом и среднем бизнесе упали на 17%, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Несмотря на это, Минэкономразвития обещает рост доходов на 3% по итогам года. Для этого, видимо, будет изменена методика подсчета доходов. Министр экономики Максим Решетников потребовал этого от Росстата.
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