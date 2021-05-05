Доходов на потребление не хватает. Россияне быстрыми темпами «проедают» сбережения 386 0 Экономика

Доходы россиян в январе-марте составили в общей сложности 14,3 трлн руб., а расходы – 14,904 трлн, следует из статистики Росстата. Разница в 604,3 млрд руб. была покрыта за счет отложенных средств и кредитов. «Проедать» сбережения и занимать россияне вынуждены из-за падения доходов на 3,6% в первом квартале и рекордной за пять лет инфляции на уровне 5,5%.