Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 МАЙ, 16:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 МАЙ, 16:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Доходов на потребление не хватает. Россияне быстрыми темпами «проедают» сбережения

5 Мая 2021 386 0 Экономика
Доходов на потребление не хватает. Россияне быстрыми темпами «проедают» сбережения

Доходы россиян в январе-марте составили в общей сложности 14,3 трлн руб., а расходы – 14,904 трлн, следует из статистики Росстата. Разница в 604,3 млрд руб. была покрыта за счет отложенных средств и кредитов. «Проедать» сбережения и занимать россияне вынуждены из-за падения доходов на 3,6% в первом квартале и рекордной за пять лет инфляции на уровне 5,5%.

Потребляют «как в последний раз»

  • Расходы россиян существенно превысили доходы в первом квартале 2021 года (январь-март): получив 14,3 трлн руб., россияне потратили 14,904 трлн. Об этом говорит статистика Росстата. Вместе с тем доходы за указанный период упали еще на 3,6% (в прошлом году они падали на 3,5%, но Росстат задним числом снизил показатель до 3%). Сказалась и инфляция, достигшая пика с 2016 года – 5,5%.
  • В результате россиянам пришлось поддерживать привычный уровень потребления за счет сбережений и кредитов – на это было потрачено 604,3 млрд руб. Однако даже при этом общий объем потребления оказался ниже докризисного на 2%. По словам директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, люди потребляют «как в последний раз», ожадя ускорения роста цен.
  • Те, у кого нет сбережений, вынуждены занимать. Согласно данным ЦБ, в первом квартале россияне заняли 1,217 трлн руб. новых займов. Это увеличило общий размер задолженности до 21 трлн руб. и повысило долговую нагрузку на граждан до 18,7%. Подобные показатели достигнуты впервые в современной истории.
  • Все это не вселяет оптимизм – в январе-марте 2021 года произошло ухудшение по всем статьям: зарплаты снизились, социальные выплаты упали, прочие доходы просели. Об этом говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Он отмечает, что официальная статистика отмечает рост зарплат, но при этом общий уровень доходов снижается. «Это означает, что ухудшение наблюдалось в "сером" сегменте рынка труда», – заметил Мурашов.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В частности, зарплаты в малом и среднем бизнесе упали на 17%, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Несмотря на это, Минэкономразвития обещает рост доходов на 3% по итогам года. Для этого, видимо, будет изменена методика подсчета доходов. Министр экономики Максим Решетников потребовал этого от Росстата.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина

Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина
Политика 1

Вице-премьер Чехии хотел «выменять» молчание о «диверсии России» на 1 млн доз «Спутник V»

Вице-премьер Чехии хотел «выменять» молчание о «диверсии России» на 1 млн доз «Спутник V»
Политика

Российские миллиардеры стали богаче на 28 млрд долларов с начала года

Российские миллиардеры стали богаче на 28 млрд долларов с начала года
Экономика 1

Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду

Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду
Экономика 5

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Новости дня

15:36 Россиянам старше 40 лет рассказали, почему их зарплаты снижаются Россиянам старше 40 лет рассказали, почему их зарплаты снижаются
Любимая криптовалюта Илона Маска обогнала по стоимости «Газпром»
Любимая криптовалюта Илона Маска обогнала по стоимости «Газпром»
11:47 Мишустин потребовал выплатить по 10 тыс. рублей на детей-школьников до 17 августа Мишустин потребовал выплатить по 10 тыс. рублей на детей-школьников до 17 августа
11:37 Госдуме предложили закон против команды Навального и его сторонников Госдуме предложили закон против команды Навального и его сторонников
11:16 МВД внедрит систему «Верблюд», чтобы распознавать россиян даже с «заменой лица» на видео МВД внедрит систему «Верблюд», чтобы распознавать россиян даже с «заменой лица» на видео
10:33 Путин обсудит с президентом Таджикистана военный конфликт на границе Киргизии Путин обсудит с президентом Таджикистана военный конфликт на границе Киргизии
04 МАЙ, 19:10 Власти запретили экспорт гречки до сентября Власти запретили экспорт гречки до сентября
Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина
Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина
04 МАЙ, 16:20 Мадуро поднял зарплаты в Венесуэле на 300%. Теперь они составляют 2,5 доллара в месяц Мадуро поднял зарплаты в Венесуэле на 300%. Теперь они составляют 2,5 доллара в месяц

Узнай, страна!

30 АПР, 18:41 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии
Вице-премьер Чехии хотел «выменять» молчание о «диверсии России» на 1 млн доз «Спутник V»
Вице-премьер Чехии хотел «выменять» молчание о «диверсии России» на 1 млн доз «Спутник V»
30 АПР, 17:28 Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области
30 АПР, 16:51 Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите
30 АПР, 14:15 Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда
29 АПР, 23:10 Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны
29 АПР, 20:27 Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе
Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду
Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду
29 АПР, 12:36 Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае
28 АПР, 14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
28 АПР, 12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter