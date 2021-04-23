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Дерипаска займется продажей воды из Байкала

23 Апреля 2021 236 0 Экономика
Дерипаска займется продажей воды из Байкала

Компания миллиардера Олега Дерипаски En+ Group совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ начнет продавать воду из озера Байкал. Предполагается, что в продажу будет поступать питьевая вода из крупнейшего в мире пресноводного озера. Предприятие, которое займется его розливом, будет создано в рамках Международного центра водных ресурсов, пишет ТАСС.

Из Байкала начнут выкачивать миллиард литров в год

  • Компания En+ Group, контроль в которой принадлежит миллиардеру Олегу Дерипаске, и госкорпорация ВЭБ.РФ начнут продавать воду из крупнейшего пресноводного озера в мире – Байкала. Проект будет запущен в рамках создания Международного центра водных ресурсов, пишет ТАСС.
  • Компании вложат в проект около 90 млн евро, рассказал директор департамента по развитию производственной системы En+ Group Сергей Пономаренко. Предполагается, что мощность производства достигнет 1 млрд литров питьевой воды в год. На совместном предприятии будет создано 200-250 рабочих мест.

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  • Строительство завода будет запущено после рекультивации земли Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Она намечена на 2023-24 годы и, по словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, обойдется в не менее чем 30 млрд руб. Завод закрылся осенью 2013 года и оставил после себя моногород Байкальск с 12 тыс. жителей. За 50 лет работы комбинат накопил 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, которые по большей части составляет шлам-лигнин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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