Дерипаска займется продажей воды из Байкала 236 0 Экономика

Компания миллиардера Олега Дерипаски En+ Group совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ начнет продавать воду из озера Байкал. Предполагается, что в продажу будет поступать питьевая вода из крупнейшего в мире пресноводного озера. Предприятие, которое займется его розливом, будет создано в рамках Международного центра водных ресурсов, пишет ТАСС.