Потерять заработок из-за длинных майских выходных боится каждый третий 255 2 Экономика

Каждый третий россиянин переживает по поводу потери заработка во время длинных майских выходных, которые объявил президент Владимир Путин. В том, что доход не уменьшится, уверены 56,6%, а еще 10% намерены повысить заработок, следует из опроса Webbankir. Перед выходными с 1 по 10 мая вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала работодателей, что наличие нерабочих дней «не является основанием для снижения заработной платы».