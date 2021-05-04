Потерять заработок из-за длинных майских выходных боится каждый третий
4 Мая 2021 255 2 Экономика
Каждый третий россиянин переживает по поводу потери заработка во время длинных майских выходных, которые объявил президент Владимир Путин. В том, что доход не уменьшится, уверены 56,6%, а еще 10% намерены повысить заработок, следует из опроса Webbankir. Перед выходными с 1 по 10 мая вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала работодателей, что наличие нерабочих дней «не является основанием для снижения заработной платы».
Длинные праздники вызывают тревогу за доходы
- Снижения доходов из-за длинных выходных, которые с 1 по 10 мая объявил президент Владимир Путин, опасаются 33,8% россиян. Однако подавляющее большинство (56,6%) не ждут, что это как-то скажется на их заработках. Более того, 10% рассчитывают увеличить доходы в выходные дни, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование Webbankir.
- Большинство россиян признались, что новость никак не повлияла на их планы. Возможно, в связи с этим 67,8% граждан предпочли в эти дни остаться дома. За город уехали 27,3%, а 3,5% – на экскурсии. На курортах отдохнут лишь 1,5% россиян, многие из которых сделают это за границей. Таким образом, обоснование для длинных выходных главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что все поедут на дачи и будут обмениваться «вирусной информации», не нашло подтверждения.
- При этом 46% россиян считают, что длинные майские праздники надо сделать ежегодными. Но 57% не хотят, чтобы это делалось за счет новогодних каникул. Из этого следует, что, скорее всего, все останется так, как есть – экономика России не может себе позволить 20 дней простоя в году.
- Более жесткую позицию по отношению к решению властей высказывали представители бизнеса. Они приготовились нести убытки и предупредили власти, что дополнительные выходные приведут к ухудшению эпидемиологической обстановки. 38% работодателей категорически не поддержали решение, еще 23% высказилсь отрицательно. Почти половина компаний решели работать в «выходные», несмотря на постановление властей.
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- Российские власти не предложили бизнесу поддержки, но обязали выплатить полную зарплату за дни простоя. Наличие нерабочих дней «не является основанием для снижения заработной платы работникам», заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она призвала заплатить даже сотрудникам со сделной работой. Сделать это необходимо не по факту выполненной работы, а по «локальным нормативам работодателя», что бы это ни значило.
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богатыми становятся не те кто много работает, а те на кого работают...
чего бояться то. примером служит ишак на работе у человека-сколько тяжело и много не работает, а богатым стать не может, все за еду пашет.много работать, это не значит много зарабатывать.