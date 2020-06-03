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Деньги надо осваивать, а не проедать. Глава ВТБ выступил против раздачи средств гражданам

3 Июня 2020 418 0 Экономика
Деньги надо осваивать, а не проедать. Глава ВТБ выступил против раздачи средств гражданам
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Глава ВТБ Андрей Костин присоединился к подавляющему числу чиновников, которые считают, что граждан не нужно поддерживать рублем во время кризиса. По словам Костина, раздача средств населению обернется не экономическим ростом, а проеданием резервов. Вместо этого россиянам надо применять «имеющиеся навыки и квалификацию» и достойно зарабатывать.

Средства надо осваивать

  • Простая раздача денег россиянам ничего не даст экономике, убежден глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в интервью Business FM. «Они (деньги) все могут уйти на импорт товаров и ничего не принести в экономику», – подчеркнул Костин.
  • Чтобы этого не произошло, средства нужно «не просто проедать», а «делать так, чтобы эти средства были освоенные», считает банкир.
  • Вместо денег россиянам в кризисной ситуации «важно дать» возможность применять «имеющиеся навыки и квалификацию». По мнению Костина, люди должны не ходить на биржу труда «и получать пособие», которое увеличили в два раза (!), а «зарабатывать те достойные деньги, которые они могут заработать». Правда, банкир не упомянул о карантине и закрытии всего мелкого и среднего бизнеса, из-за чего даже самые предприимчивые россияне были лишены возможности «достойно зарабатывать».
  • Костин всецело поддержал правительство Михаила Мишустина и считает достаточной помощь компаниям малого и среднего бизнеса. Особенно действенной он назвал программу выдаче льготных ипотечных кредитов – она дает банку зарабатывать в кризис. По мнению Костина, льготная ипотека «подтягивает экономику, потому что строительный сектор – один из самых выгодных с точки зрения эффекта мультипликатора для роста экономики в целом».
  • До этого член наблюдательного совета ВТБ Михаил Задорнов в интервью The Bell говорил, что Россия бедная страна и не может раздать деньги. Глава Минфина Антон Силуанов оправдывал отказ в помощи россиянам тем, что у России нет резервной валюты, как у США. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пугала всплеском инфляции, если деньги будут розданы. При этом 22 млн детей получили 1 июня по 10 тыс. руб. помощи от президента Владимира Путина, что в сумме равно 220 млрд руб. Но никакого роста инфляции или любых других негативных явлений в экономике не случилось.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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