Деньги надо осваивать, а не проедать. Глава ВТБ выступил против раздачи средств гражданам 418 0 Экономика img_copyright

Глава ВТБ Андрей Костин присоединился к подавляющему числу чиновников, которые считают, что граждан не нужно поддерживать рублем во время кризиса. По словам Костина, раздача средств населению обернется не экономическим ростом, а проеданием резервов. Вместо этого россиянам надо применять «имеющиеся навыки и квалификацию» и достойно зарабатывать.