Дефицит туалетной бумаги грозит миру из-за контейнерного кризиса 296 0 Экономика

В мировой экономике может возникнуть дефицит еще одного товара – туалетной бумаги. У крупнейшего производителя древесной массы для ее производства возникли трудности с поставками. Причина – контейнерный кризис, который спровоцирован Китаем и продолжается на протяжении нескольких месяцев, пишет Bloomberg.