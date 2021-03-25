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Дефицит туалетной бумаги грозит миру из-за контейнерного кризиса
25 Марта 2021 296 0 Экономика
В мировой экономике может возникнуть дефицит еще одного товара – туалетной бумаги. У крупнейшего производителя древесной массы для ее производства возникли трудности с поставками. Причина – контейнерный кризис, который спровоцирован Китаем и продолжается на протяжении нескольких месяцев, пишет Bloomberg.
Китай может остановить мир без туалетной бумаги
- Бразильская компания Suzano – крупнейший в мире поставщик древесной массы для изготовления туалетной бумаги, на которого приходится треть мировых поставок – заявила о проблемах с поставками, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Уолтера Шалка.
- Компания перевозит сырье в упаковках, а не навалом или в стандартных контейнерах. Но перевозчикам из-за резко выросшего спроса на контейнерный фрахт становится все менее выгодно перевозить такие грузы. Это может обернуться задержками поставок уже в марте, объяснил Шалка.
- Одновременно с этим спрос на туалетную бумагу вырос по всему миру. Люди склонны запасаться бумагой на случай карантина. Поэтому риск усугубления ситуации с поставками готового продукта только усиливается. Перебои с пульпой – древесной массой – в итоге повлияют на поставки туалетной бумаги. В марте Suzano готовится экспортировать меньше, чем ожидала и уже переносит часть экспорта на апрель.
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- Контейнерный кризис вызван Китаем и может вылиться в ускорение инфляции по всему миру. Китай требует поставлять ему продукцию исключительно в контейнерах, что подстегнуло спрос на них, а также увеличило объем контейнерных перевозок. Однако решение Китая негативно влияет на поставки продовольствия и сельскохозяйственных грузов.
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