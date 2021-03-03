Дефицит электроники ударил по российскому автопрому. Он угрожает производству автомобилей 303 0 Экономика

Поставщики электроники для российского автомобильного производства испытывают дефицит микросхем. Из-за этого в ближайшие полгода проблемой может стать установка систем «ЭРА-Глонасс», тахографов, панелей управления приборами и другой электроники, вплоть до кнопок на руле, говорят участники рынка. Причина в мировой нехватке микросхем, которая возникла из-за пандемии – автоконцерны сократили заказы, а снабжавшая их отрасль не может быстро восстановить объемы выпуска.