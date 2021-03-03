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Дефицит электроники ударил по российскому автопрому. Он угрожает производству автомобилей
3 Марта 2021 303 0 Экономика
Поставщики электроники для российского автомобильного производства испытывают дефицит микросхем. Из-за этого в ближайшие полгода проблемой может стать установка систем «ЭРА-Глонасс», тахографов, панелей управления приборами и другой электроники, вплоть до кнопок на руле, говорят участники рынка. Причина в мировой нехватке микросхем, которая возникла из-за пандемии – автоконцерны сократили заказы, а снабжавшая их отрасль не может быстро восстановить объемы выпуска.
Электроники на все автомобили не хватает
- Весной прошлого года отрасль, производящая микроэлектронику для автомобилей, столкнулась с сокращением заказов со стороны автоконцернов по всему миру. В результате в начале 2021 года производители автомобилей получили дефицит микросхем, сказал «Коммерсанту» гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик.
- Российский автопром на себе ощутил общемировой дефицит – заказы не покрывают до 40% и поставщикам приходится решать вопрос за счет складских запасов. Однако их может не хватить на полгода – примерный срок восстановления отрасли. В итоге автомобили отечественного производства могут перестать поступать на рынок без необходимых компонентов.
- Так, например, проблемным становится установка систем «ЭРА-Глонасс», тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателей, кузовной электроники, мультимедийных систем. По словам главы комитета АЕБ по автокомпонентам Алексея Беляева, микросхемы нужны даже для кнопок на руле.
- Аналитики IHS Markit оценивают задержку выпуска автомобилей из-за дефицита микросхем в 1 млн штук по всему миру. Это около 5% от всего выпуска. При этом годовой выпуск в 2021 году ожидается на уровне 84,6 млн автомобилей. По данным издания Financial Times, до второго полугодия 2021 года спрос на чипы скорее всего не будет удовлетворен.
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- Производство микросхем занимаем от полугода и более. В цикл входит выращивание кремниевых кристаллов и установка их на корпус. По словам Евгения Горелика, у производителей сейчас нет на складах кристаллов.
- Источники в НП «Глонасс» сообщили, что ведут «трудные переговоры» с автопроизводителями и поставщиками по переносу сроков поставок. С ноября 2020 года сроки поставок выросли с 3-4 до 9 месяцев. Между тем, на российском рынке продажа автомобилей без системы «ЭРА-Глонасс» запрещена.
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