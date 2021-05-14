Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске 43 0 События и факты

Вблизи Новосибирского крематория прошли соревнования по скоростной копке могил, в которых победа досталась команде из Омска. Победители вырыли яму за 38 минут и получили денежный приз в размере 30 тыс. руб. Оценивая работу команд, судьи конкурса проверяли линейкой, поместится в могилу гроб или нет. Об этом сообщает ТАСС.