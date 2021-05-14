Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске
14 Мая 2021 43 0 События и факты
Вблизи Новосибирского крематория прошли соревнования по скоростной копке могил, в которых победа досталась команде из Омска. Победители вырыли яму за 38 минут и получили денежный приз в размере 30 тыс. руб. Оценивая работу команд, судьи конкурса проверяли линейкой, поместится в могилу гроб или нет. Об этом сообщает ТАСС.
«Могильный беспредел»
- В новосибирском парке «Каменка» у городского крематория, прошел Всероссийский чемпионат по скоростному копанию могил, пишет ТАСС. Мероприятие организовал Союз ритуальных организаций «Наследие». Оно получило название «Могильный беспредел».
- Сотрудникам ритуальных служб из российских регионов и даже стран СНГ предложили посоревноваться в копке могил за приз в 30 тыс. руб. От них требовалось быстрее всех вырыть могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.
- Быстрее всего с заданием справились отец и сын из Омска – за 38 минут они вырыли яму нужных размеров. Судьи измерили ее линейкой, чтобы удостоверится, что в нее поместится гроб, а потом оценили, насколько аккуратно была выполнена работа.
- Конкурс несколько раз переносился по времени и менял место. Прошлым летом его не стали проводить из-за того, что копание могил с соблюдением социальной дистанции «противоречило духу соревнования». Из Владивостока мероприятие переехало в Омск, а оттуда в Новосибирск. Организаторы надеются, что конкурс повысит уровень исполнения похоронных работ и привлечет внимание молодежи к профессии копателей могил.
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- Между тем, смертность в России в 2021 году вышла на уровень голода 1947-го. Год к году уровень смертности вырос на 25,3%. С января по март население России сократилось на 583,7 тыс. человек. Это на 123,7 тыс. больше, чем за тот же период 2020 года. Американские ученые оценивают количество смертей от коронавируса в России в 600 тыс. человек в 2020 году. По данным Росстата, таких смертей зафиксировано всего 249 тыс.
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