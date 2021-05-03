Чехия передумала не допускать «Росатом» к строительству АЭС «Дукованы» 591 3 Политика

Политический скандал между Россией и Чехией не закрывает возможность для «Росатома» построить новый энергоблок чешской АЭС «Дукованы». По словам главы Госуправления по ядерному регулированию Чехии Даны Драбовой, дверь для россиян «лишь полуприкрыта» и до сентября «Росатом» может принять участие в тендере на строительство.