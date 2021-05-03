Чехия передумала не допускать «Росатом» к строительству АЭС «Дукованы»
3 Мая 2021 591 3 Политика
Политический скандал между Россией и Чехией не закрывает возможность для «Росатома» построить новый энергоблок чешской АЭС «Дукованы». По словам главы Госуправления по ядерному регулированию Чехии Даны Драбовой, дверь для россиян «лишь полуприкрыта» и до сентября «Росатом» может принять участие в тендере на строительство.
«Росатому» дадут шанс
- Российская госкорпорация «Росатом» все еще может поучаствовать в тенденре на строительство стратегического для Чехии проекта – АЭС «Дукованы». В частности, компания сможет претендовать на замену одного из четырех энергоблоков 1980-х годов. Об этом в эфире телеканала «CT 24» сказала глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова.
- По ее словам, «дорога россиянам не закрыта», но после политического скандала – «лишь полуприкрыта при этом окне возможностей». Скандал разгорелся в апреле, когда чешские власти выяснили, что к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году могут быть причастны сотрудник российского ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Этих же граждан России власти Великобритании подозревают в отравлении семьи Скрипалей в Солсбери.
- После этого чешские власти заявили, что намерены запретить «Росатому», только что получившему право на участие в тендере, претендовать на замену энергоблока АЭС «Дукованы». Об этом заявлял вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек. Далее последовала взаимная высылка дипломатов и над многолетним сотрудничеством двух стран нависла угроза разрыва отношений.
- В России расценили действия Чехии как провокацию. Наравне с «Росатомом» участвовать в конкурсе на постройку блока АЭС собираются американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Стоимость контракта оценивается в 6 млрд евро, а начала строительства запланировано на 2029 год.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Заявление Даны Драбовой дает надежду «Росатому». Однако глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии предупредила: провести конкурс нужно до сентября этого года. В октябре в стране пройдут парламентские выборы, и условия тендера придется снова согласовывать. В этом случае новое чешское правительство может не допустить российскую компанию к тендеру.
Написать комментарий
Соваться, думаю, не стоит. Тендер с большой долй вероятности выигран будет в основном за счёт демпинга, но потом при пересогласовании будут выставляться дополнительные условия, сведущие на нет весь смысл участия в строительстве. Пусть уж американцы с французами подрядятся. только они в отличие от Росатома своё отработанное ядерное топливо на переработку не забирают, придётся чехам у себя своё хранилище ОЯТ строить, вот где европейские "зелёные" на них оттопчутся...
безопасность ЕС будет осуществляться через удаление РФ отовсюду. в принципе логично, проживут и без россиян. речь ВВП перед французами-ПАМАГИТЕ, У НАС НИЧЕГО НЕТ...
Пошлите их,чехов на **Р