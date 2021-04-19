Чехия на словах отказала России в строительстве АЭС из-за скандала со спецслужбами 431 1 Экономика

Россия будет лишена возможности построить новый энергоблок АЭС «Дукованы» в Чехии после скандала с российскими спецслужбами. Власти республики намерены исключить «Росатом» из конкурса на строительство стратегического объекта. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, сообщает ТАСС. Скандал разгорелся по поводу событий 2014 года – тогда на складе боеприпасов в деревне Врбетице произошел взрыв. В Чехии подозревают в этом российских диверсантов – «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», которых Лондон считает отравителями Скрипалей.