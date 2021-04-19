Чехия на словах отказала России в строительстве АЭС из-за скандала со спецслужбами
Россия будет лишена возможности построить новый энергоблок АЭС «Дукованы» в Чехии после скандала с российскими спецслужбами. Власти республики намерены исключить «Росатом» из конкурса на строительство стратегического объекта. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, сообщает ТАСС. Скандал разгорелся по поводу событий 2014 года – тогда на складе боеприпасов в деревне Врбетице произошел взрыв. В Чехии подозревают в этом российских диверсантов – «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», которых Лондон считает отравителями Скрипалей.
Чехия останется без российского атома
- Чешские власти объявили о намерении запретить «Росатому» участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в связи с инцидентом, который произошел в 2014 году. Об этом в воскресенье заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, передает ТАСС.
- После выяснения обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году чешские власти пришли к тому, что это дело рук российских спецслужб. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра иностранных дел и главы МВД Яна Гамачека, у Чехии есть прямые доказательства причастности России к инциденту.
- Чешская полиция уже объявила в розыск двух граждан России, известных как «Александр Петров» и «Руслан Боширов», которых ранее Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. По данным Национального центра по борьбе с организованной преступностью, россияне, скрывающиеся под этими псевдонимами, находились в Чехии в период с 11 по 16 октября 2014 года и могут быть замешаны в диверсионной деятельности.
- За недружественное отношение Чехия решила выслать 18 российских дипломатов и собирается «привлечь к ответственности» виновников инцидента – «Петрова» и «Боширова». Также «Росатому» будет отказано в праве участвовать в конкурсе на постройку нового блока АЭС. За место России поборются американская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Всего три недели назад «Росатом» получил разрешение на участие в тендере от чешского правительства. Стоимость контракта составляла 6 млрд евро. В рамках него требовалось заменить один из четырех энергоблоков 1980-х годов. Работы по замене должны начаться не позднее 2029 года, а завершиться – в 2036-м. Всего у «Росатома» в портфеле иностранных заказов на сумму 11 млрд долларов. Большинство из них выполняются Россией в кредит, как например АЭС в Турции «Аккую».
Написать комментарий
россияне теряют мирное сотрудничество и работу с ЕС не на пустом месте. ненависть растет постоянно и сдают свои позиции россияне не только из за шпионских скандалов и диверсий, а и из за насмерть политизированной вакцины, тайно поставляемой в ЕС без проверок и одобрения большинства.остается бодрее печатать рубли, имитируя чужие инвестиции...жаль нельзя печатать доллары, а то бы они точно давно рухнули, после чего экономика США пошла бы под откос, словно взорванный партизанами эшелон .