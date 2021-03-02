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Цены на продукты в России выросли в 8 раз больше, чем в Евросоюзе
2 Марта 2021 312 0 Экономика
Излюбленный прием российских властей – сравнивать экономические показатели России в пандемию с «достижениями» развитых стран – оборачивается против Кремля. В США и Евросоюзе не только не упали доходы граждан, как в России, но и «глобальный продовольственный» кризис обошел эти страны стороной. В то время как российское правительство взялось регулировать цены на сахар и подсолнечное масло и лишь ускорило инфляцию, в Евросоюзе нет никакого регулирования и тем более – проблемы дорожающих продуктов.
Россияне больше других платят за еду
- По данным Росстата, продовольственная инфляция в январе 2021 года достигла 8,2% в годовом выражении. Это примерно в 8 раз больше, чем в странах Евросоюза. Во Франции, к примеру, цены за тот же период выросли на 1,1%, в Италии – на 0,6%, а в Германии – на 2,1%. Средний же рост цен на продовольствие в ЕС составил 1,1% за год.
- Цифры официальной статистики делают несостоятельными разговоры о «глобальном продовольственном кризисе», которым в России пытаются объяснить рекордное за 5 лет подорожание продовольствия.
- При этом, как пишет Росстат, общий уровень инфляции в январе вырос до 5,2%. За первый месяц 2021 года цены по экономике выросли на 0,7%, а на продовольствие – на 1,2%. Но статистическое ведомство успокаивает: в декабре еда дорожала еще сильнее – на 1,9%.
- Также небольшим утешением для россиян может быть статистика по странам, где цены растут еще сильнее, чем в России. Это Турция (за год цены выросли на 15%) и Киргизия (10,1%). Но даже у Белоруссии показатель лучше – 7,7%.
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- Быстрее всего в России дорожают овощи (на 6,3% за январь, тогда как в ЕС – на 3,7%), рыба и морепродукты (0,8%, в ЕС – 1,3%), фрукты (2,3%, в ЕС цены стабильны), мясо и мясопродукты (0,6%, в ЕС – 0,3%). А также молочные изделия, сыры и яйца (0,3%, в ЕС – на 0,5%).
- При этом эксперты Bloomberg отнесли Россию к «горячим точкам» – странам, где рост цен на продовольствие может привести к народному недовольству. Россия попала в один список с Бразилией, Индией, Турцией и Нигерией. Также исследование NeilsenIQ показало, что доля россиян, ощутивших на себе негативный эффект от пандемии, выросла с сентября по январь до 53%, тогда как в других странах доля пострадавших не превысила 46%.
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