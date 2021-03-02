Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 МАР, 12:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 МАР, 12:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Цены на продукты в России выросли в 8 раз больше, чем в Евросоюзе

2 Марта 2021 312 0 Экономика

Излюбленный прием российских властей – сравнивать экономические показатели России в пандемию с «достижениями» развитых стран – оборачивается против Кремля. В США и Евросоюзе не только не упали доходы граждан, как в России, но и «глобальный продовольственный» кризис обошел эти страны стороной. В то время как российское правительство взялось регулировать цены на сахар и подсолнечное масло и лишь ускорило инфляцию, в Евросоюзе нет никакого регулирования и тем более – проблемы дорожающих продуктов.

Россияне больше других платят за еду

  • По данным Росстата, продовольственная инфляция в январе 2021 года достигла 8,2% в годовом выражении. Это примерно в 8 раз больше, чем в странах Евросоюза. Во Франции, к примеру, цены за тот же период выросли на 1,1%, в Италии – на 0,6%, а в Германии – на 2,1%. Средний же рост цен на продовольствие в ЕС составил 1,1% за год.
  • Цифры официальной статистики делают несостоятельными разговоры о «глобальном продовольственном кризисе», которым в России пытаются объяснить рекордное за 5 лет подорожание продовольствия.
  • При этом, как пишет Росстат, общий уровень инфляции в январе вырос до 5,2%. За первый месяц 2021 года цены по экономике выросли на 0,7%, а на продовольствие – на 1,2%. Но статистическое ведомство успокаивает: в декабре еда дорожала еще сильнее – на 1,9%.
  • Также небольшим утешением для россиян может быть статистика по странам, где цены растут еще сильнее, чем в России. Это Турция (за год цены выросли на 15%) и Киргизия (10,1%). Но даже у Белоруссии показатель лучше – 7,7%.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Быстрее всего в России дорожают овощи (на 6,3% за январь, тогда как в ЕС – на 3,7%), рыба и морепродукты (0,8%, в ЕС – 1,3%), фрукты (2,3%, в ЕС цены стабильны), мясо и мясопродукты (0,6%, в ЕС – 0,3%). А также молочные изделия, сыры и яйца (0,3%, в ЕС – на 0,5%).
  • При этом эксперты Bloomberg отнесли Россию к «горячим точкам» – странам, где рост цен на продовольствие может привести к народному недовольству. Россия попала в один список с Бразилией, Индией, Турцией и Нигерией. Также исследование NeilsenIQ показало, что доля россиян, ощутивших на себе негативный эффект от пандемии, выросла с сентября по январь до 53%, тогда как в других странах доля пострадавших не превысила 46%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Космодром «Восточный» никогда не будет достроен. Рогозин объяснил это требованиями каждой ракеты

Космодром «Восточный» никогда не будет достроен. Рогозин объяснил это требованиями каждой ракеты
Наука и технологии

Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния

Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния
Экономика 1

Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы

Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы
Экономика 29

Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале

Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Уникальный музей леса работает в Козельске

Уникальный музей леса работает в Козельске

Новости дня

11:45 В России выявили менее 11 тыс. новых случаев коронавируса В России выявили менее 11 тыс. новых случаев коронавируса
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
11:33 Голикова рассказала, когда в РФ сформируется коллективный иммунитет к COVID-19 Голикова рассказала, когда в РФ сформируется коллективный иммунитет к COVID-19
11:07 Матвиенко: кабмин РФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам Матвиенко: кабмин РФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам
01 МАР, 18:22 Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2" Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2"
01 МАР, 17:39 Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии
01 МАР, 17:19 Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей
"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
01 МАР, 17:10 МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального

Узнай, страна!

01 МАР, 21:28 Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
01 МАР, 20:39 Уникальный музей леса работает в Козельске Уникальный музей леса работает в Козельске
01 МАР, 11:21 Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России
26 ФЕВ, 23:00 Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона
26 ФЕВ, 19:33 Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые
25 ФЕВ, 21:05 Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 ФЕВ, 14:47 В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения
24 ФЕВ, 22:15 Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда
24 ФЕВ, 19:45 Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии
24 ФЕВ, 18:57 Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter