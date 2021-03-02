Цены на продукты в России выросли в 8 раз больше, чем в Евросоюзе 312 0 Экономика

Излюбленный прием российских властей – сравнивать экономические показатели России в пандемию с «достижениями» развитых стран – оборачивается против Кремля. В США и Евросоюзе не только не упали доходы граждан, как в России, но и «глобальный продовольственный» кризис обошел эти страны стороной. В то время как российское правительство взялось регулировать цены на сахар и подсолнечное масло и лишь ускорило инфляцию, в Евросоюзе нет никакого регулирования и тем более – проблемы дорожающих продуктов.