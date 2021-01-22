Центробанк заставит банки вернуть россиянам 600 млрд рублей за «мутные» продукты 258 0 Экономика

Экономический кризис и пандемия привели к биржевому буму в России – на фондовый рынок пришло около 4 млн новых игроков. Центробанк обеспокоил наплыв «неквалифицированных инвесторов», стремящихся спасти сбережения в условиях отрицательных ставок по вкладам. Как выяснилось, беспокойство регулятора было небезосновательным – россияне могли вложить около 600 млрд руб. в сложные продукты с «мутной» структурой. Теперь ЦБ считает своей задачей заставить банки вернуть эти деньги клиентам.