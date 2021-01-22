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Центробанк заставит банки вернуть россиянам 600 млрд рублей за «мутные» продукты
22 Января 2021 258 0 Экономика
Экономический кризис и пандемия привели к биржевому буму в России – на фондовый рынок пришло около 4 млн новых игроков. Центробанк обеспокоил наплыв «неквалифицированных инвесторов», стремящихся спасти сбережения в условиях отрицательных ставок по вкладам. Как выяснилось, беспокойство регулятора было небезосновательным – россияне могли вложить около 600 млрд руб. в сложные продукты с «мутной» структурой. Теперь ЦБ считает своей задачей заставить банки вернуть эти деньги клиентам.
Деньги за «мутные» продукты вернут
- Центробанк может обязать банки выкупить у «неквалифицированных инвесторов» сложные продукты с «мутной» структурой на 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. Названная сумма – большие деньги для банков: она равняется квартальной прибыли всего банковского сектора. Так, например, за июль – сентябрь банки получили 596 млрд руб. чистой прибыли.
- Однако эту прибыль банки получили за счет притока россиян на биржу. После снижения ключевой ставки ЦБ до 4,25% ставки по банковским депозитам снизились в топ-10 кредитных организаций до 3,61%, что оказалось на тот момент близко к уровню инфляции (3,2%). Многим россиянам стало понятно, что по итогам года инфляция превысит 4% (реальный показатель 4,9%) и банковские вклады будут приносить убытки. Поэтому около 4 млн человек сняли деньги со счетов и отнесли их на фондовый рынок.
- Банки воспользовались ситуацией и, судя по словам Сергея Швецова, заработали на новых инвесторах. «Если мы увидели, что банк напродавал продуктов инвестиционного характера с нарушением законодательства об информировании, у ЦБ будет право потребовать выставить оферту на обратный выкуп этих продуктов у тех, кто купил у этого банка такие продукты, либо возместить расходы в зависимости от ситуации», – сказал представитель ЦБ.
- ЦБ настаивает – банк должен быть уверен в том, что его клиент заработает на определенном инвестпродукте. Именно продавец должен соотносить продукт с риск-портфелем клиента. Но банки продали россиянам большое количество субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), цену и доходность которых трудно определить даже людям со специальным образованием. Шевцов назвал подобные предложения – «продуктами с мутной структурой».
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- Регулятор внес в Госдуму законопроект, по которому банки должны будут выкупить у россиян финансовые продукты, проданные с нарушением законодательства об информировании. Предполагается, что он будет принят и начнет действовать до 1 октября 2021 года. При этом оценки рисков вложений для частных инвесторов банки будут обязаны делать уже с 1 апреля.
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