БРИМИКАСы в низкотехах. Как Россия притормаживает, потому что не планирует!

Продолжаем обзор эффективности выстроенных в эпоху заката глобализации (2005-2015 гг.) глобальных цепочек стоимости (ГЦС)

Продолжаем обзор эффективности выстроенных в эпоху заката глобализации (2005-2015 гг.) глобальных цепочек стоимости (ГЦС). Мы уже вскрыли малоудовлетворительные итоги выступления России в высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслях. На этот раз обратимся к низкотехнологичным -_низкотехам. К таковым по международной классификации, принятой в ОЭСР и разделяемой нашим Росстатом (ОКВЭД), относятся такие виды деятельности, где доля затрат на НИОКР в добавленной стоимости менее 3 %:

Добыча полезных ископаемых

Пищевая промышленность

Легкая промышленность

Деревообрабатывающая промышленность.

Несмотря на малопочетный титул эти отрасли для значительного количества стран, прежде всего, из числа тех развивающихся, которые пытаются продвинуться вверх по лестнице мирового разделения труда, являются основным боевым оружием на полях мировой экономической войны. Все помнят, как в свое время, Япония, Южная Корея, другие азиатские «тигры», и в самое последнее время, Китай, начинали с развития именно таких низкотехов, приносящих поначалу небольшую добавленную стоимость, но постепенно, смогли капитализировать свои экспортные доходы и достроить широкую технологическую палитру отраслей с перевесом высокотехнологичных. Поэтому, нынешние участники погони за счастьем, включая Россию, получившие в недалеком прошлом статус быстрорастущих экономик (БРИКС), пытаются оседлать схожую траекторию успеха.

Еще не забытая аббревиатура BRICS может быть дополнена. Предлагаю к известной пятерке стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) добавить еще три развивающиеся страны, которые за прошедшие 20 лет демонстрировали в целом очень неплохие темпы развития экономики. Это Мексика, Аргентина, Индонезия. Мексика на фоне тенденции к деглобализации с 2008 года рассматривается США как новая индустриальная площадка, заменяющая Китай, и уже пожинает плоды политики решоринга. Аргентина еще не растеряла своего былого величия первой половины 20 века, когда она была аж четвертой-пятой экономикой мира. Индонезия наступает на пятки России и не ровен час сместит нас с шестого места в мире по ВВП. Поэтому, рассмотрим достижения нашей страны в ГЦС на фоне восьмерки наиболее промышленно-развитых и динамичных развивающихся стран BRIMICАS – Бразилия, Россия, Индия, Мексика, Индонезия, Китай, Аргентина, ЮАР.

Для оценки внешней конкурентоспособности отрасли будем использовать показатель VAc/w – прирост доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли. Динамика этого показателя отражает степень вытеснения иностранных конкурентов из данной отрасли в глобальном измерении. Т.е. положительный прирост данного показателя за период свидетельствует о том, что производители – резиденты данной страны увеличили свою долю на мировом рынке за счет производителей – резидентов других стран.

А для оценки внутренней конкурентоспособности отрасли будем использовать показатель сравнительных выявленных преимуществ RCA, который рассчитывается как отношение удельного веса экспорта продукции по определенному виду в общем объеме экспорта страны к удельному весу того же вида продукции в мировом объеме экспорта.

RCA ij = (x ij /X it ) / (x wj /X wt ),

где RCA ij , рассчитанный по экспорту продукции;

x ij и – стоимостной объем экспорта товара j для страны i

x wj – стоимостной объем мирового экспорта товара j;

X it и – общий объем экспорта выбранной страны;

X wt – общий объем экспорта всего мира.

Значения индекса свыше 1, т.е. ситуация при которой относительный отраслевой экспорт страны растет быстрее, чем относительный общий экспорт страны, свидетельствует о наличии конкурентного преимущества страны в производстве данного вида продукции.

Индекс предложен B. Balassa в 1965 с целью выявления представления о торговых преимуществах страны в отношении промышленной продукции, которая, по его представлениям, наиболее полно соответствует сравнительным преимуществам, имеющимся в данной стране.

Несмотря на то, что RCA традиционно считается показателем внешней (международной) конкурентоспособности отрасли, мы будем трактовать динамику данного показателя (темп прироста в процентах за период 2005-2015 гг) именно как внутреннюю конкурентоспособности, или сравнительную с другими отраслями национальной экономики степень роста относительного экспорта страны.

Практически все отраслевые показатели RCA страны не могут вырасти за определенный период или, наоборот, все уменьшится. Если некая отрасль страны увеличила свой отраслевой RCA, то обязательно должны обнаружиться такие отрасли этой же страны, которые уменьшили свой отраслевой RCA. Это следует из логики самого показателя. Отрасли с отрицательным RCA Balassa считал не обладающими сравнительным конкурентным преимуществом. По сравнению с кем? С другими отраслями данной страны. Поэтому, на определенном временном периоде некоторые отрасли страны будут демонстрировать положительные приросты RCA, а некоторые – обязательно отрицательные. Это не означает, что отрасль А с отрицательной динамикой RCA не может увеличить свой удельный вес в данной отрасли в глобальном измерении, т.е. на мировой арене, т.е. с точки зрения внешней конкурентоспособности. Это значит, что в данной стране найдётся другая отрасль Б с положительным приростом RCA, которая растет относительного мирового экспорта быстрее, чем отрасль А.

Рассмотрим динамику указанных показателей 8-ми стран за 2005-2015 гг. (Таблицы 1-4). Все таблицы составлены на основе: 1) Trade in Value Added: 2018 / OECD. [Электронный ресурс]; 2) Revealed comparative advantage / WITS. – World Bank. Страны упорядочены по убыванию показателя внешней конкурентоспособности VAc/w – прирост доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли. Данные по динамике показателя RCA приведены на основе базы данных WITS, остальные данные – по TiVA.

Таблица 1. Добыча полезных ископаемых. Динамика показателей сравнительных выявленных преимуществ RCA, прироста доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли VAc/w, 2005-2015, %

№ Страна Добыча полезных ископаемых RCA VAc/w 1. Китай -42 87 2. Аргентина 2 80 3. Индонезия 9 27 4. Индия -27 8 5. Россия -1 1 6. Бразилия 77 -11 7. ЮАР 1 -1 8. Мексика -26 -56

Таблица 2. Пищевая промышленность. Динамика показателей сравнительных выявленных преимуществ RCA, прироста доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли VAc/w, 2005-2015, %

Страна Пищевая промышленность RCA VAc/w 1. Китай -26 180 2. Аргентина 26 75 3. Индонезия 23 55 4. Бразилия -11 17 5. Индия 8 11 6. Россия 64 -13 7. Мексика 7 -20 8. ЮАР -35 -25

Таблица 3. Легкая промышленность. Динамика показателей сравнительных выявленных преимуществ RCA, прироста доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли VAc/w, 2005-2015, %

Страна Легкая промышленность RCA (указано макс. значение из трех подотраслей) VAc/w 1. Китай -17 100 2. Аргентина -25 67 3. Индия 0 20 4. Индонезия 82 20 5. Бразилия 1 -17 6. Россия -28 -28 7. Мексика 5 -42 8. ЮАР 16 -68

Таблица 4. Деревообрабатывающая промышленность. Динамика показателей сравнительных выявленных преимуществ RCA, прироста доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли VAc/w, 2005-2015, %

Страна Деревообрабатывающая промышленность RCA VAc/w 1. Китай 12 205 2. Индия 23 158 3. Аргентина -38 139 4. Индонезия 1 63 5. ЮАР -18 18 6. Россия 17 -7 7. Бразилия 16 -9 8. Мексика -3 -9

Какие закономерности бросаются в глаза?

Безусловное лидерство Китая во всех отраслях по приросту добавленной стоимости. Но, при этом, как мы видим, по показателю RCA Китай в трех из четырех отраслей получил минусы. Это значит, что нашлись другие отрасли, относящиеся к средне и высокотехнологичным, которые добились больших относительных приростов экспорта по сравнению с данными низкотехнологичными. Китай уверенно переходит из категории развивающихся стран, специализирующихся на экспорте низкотехнологичной продукции, в категорию высокоразвитых, но за счет огромных масштабов экономики его низкотехнологичные отрасли также увеличивают свою долю в мировом производстве.

Аргентина, Индонезия, Индия (АИИ) во всех отраслях добились положительного прироста VAc/w и почти везде в отличие от Китая отметились положительным приростом RCA. Этот факт свидетельствует о существенном отставании данных стран от Китая по уровню промышленного развития. Ведь этой тройке в отличие от Китая, приходится расплачиваться своими конкурентными преимуществами RCA в низкотехнологичных отраслях для того чтобы увеличивать свою добавленную стоимость на мировом рынке. Иначе, залогом роста внешней конкурентоспособности является внутренняя конкурентоспособность данных низкотехнологичных отраслей (кроме Добычи полезных ископаемых в Индии и деревообрабатывающей промышленности в Аргентине). Если Китай растет на внешних рынках при отрицательной внутренней конкурентоспособности низкотехов, то могучая тройка АИИ добивается внешних положительных результатов за счет сложившейся внутренней специализации низкотехов на экспортные рынки.

Оставшаяся четверка стран – Бразилия, Россия, ЮАР, Мексика (БРЮМы) – являются аутсайдерами в общем списке BRIMICАS. Наша Отчизна сумела чуть-чуть продвинуться по VAc/w только в добыче полезных ископаемых (ну а где еще, если не здесь!?), и потеряла внешнюю конкурентоспособность в остальных низкотехах. При этом, наши торжественные провалы в пищевке и деревообработке происходили на фоне впечатляющего роста внутренней конкурентоспособности этих отраслей! Наиболее конкурентоспособные по RCA российские низкотехнологичные отрасли фактически проиграли конкурентам на мировом рынке! Уметь надо!

В схожей ситуации оказывается Бразилия, наш верный коллега по первоначальной четверке БРИК, страна с наиболее схожими условиями по природному и людскому потенциалу! Особенно показательна отрасль деревообработки, где Россия и Бразилия как две великие «древесные» державы идут нога в ногу. Они так активно увлеклись вырубкой леса для экспорта, что даже на первом этапе обработки сырья, превращения его в элементы мебели и стройматериалов, они умудряются проигрывать зарубежным конкурентам, хотя внутри страны эти отрасли относительно растут. Первый парень на деревне не превращается в городского лидера! И не подтверждают эти две великие (без кавычек) державы кластерную теорию М.Портера, который на примере Финляндии вывел закономерность, согласно которой сырьевое богатство служит трамплином для развития сопряженных и более продвинутых технологических отраслей.

Итак, резюмируем. Среди восьмерки БРИМИКАСов, наиболее крупных развивающихся экономик, выделяются три группы. Первая – это Китай, который по критерию своих оглушительных успехов в низкотехнологичных отраслях уже давно перерос эту соревновательную лигу! Вторая группа – Аргентина, Индонезия, Индия (АИИ), доминируют в этой лиге за счет концентрации своих ресурсов на конкуренции именно в низкотехах. Они сохраняются на прогрессивной траектории освоения технологической лестницы от низко к средне и высокотехнологичным отраслям! Третья группа БРЮМы – Бразилия, Россия, ЮАР, Мексика. Они, увы, неудачники даже в низкотехах. Обладая предрасположенностью (сравнительными конкурентными преимуществами) к лидерству на мировых рынках именно в низкотехнологичных отраслях, они умудряются сравнительно проигрывать своим конкурентам. Т.е. иные страны вытесняют их даже с наиболее простых позиций в ГЦС обрабатывающих отраслей, отличающихся невысокими вложениями в НИОКР, невысокой создаваемой добавленной стоимостью. Конкуренты выдавливают незадачливых БРЮМов еще дальше вниз, в самое начало всемирной технологической империи, в добычу исходного сырья.

Как всегда, кто виноват и что делать? Ответ на эти вопросы зависит от идеологической позиции исследователя. Сторонники либерально-глобалистической позиции все достижения припишут рынку, свободе предпринимательства, внешней открытости, иностранному капиталу, а все проблемы – государственной бюрократии, неэффективным институтам. А сторонники регулируемого социального капитализма будут повнимательнее относиться к институтам планирования и подозрительно к глобальным рыночным свободам, которые, собственно, и привели мир к кризису глобализации, наблюдаемой с 2008 года.

Попробуем оценить БРИМИКАСов по простому критерию – уровень развития народнохозяйственного планирования в экономике. В первой половине – Китай, Индия, Индонезия, Аргентина – только последняя страна не демонстрирует уверенных институтов национального планирования. Она и замыкает эту четверку, демонстрируя наименее уверенные успехи развития.

Аргентина давно уже плывет по воле волн мирового глобального океана, и полагается на внешнее регулирование со стороны МВФ, Всемирного банка и иже с ними. Относительные успехи в экономике чередуются с оглушительными провалами, Периодически вспыхивающие острейшие социально-экономические кризисы на фоне очередного провала либеральных реформ. Весьма нашумевшим был провал в начале 2000-х монетаристских реформ адепта либертарианства Кавальо, которого в конце 1998 года некоторые российские либералы даже «сватали» нам в качестве главного эксперта по выходу из кризиса и дефолта, возникших в результате тех же самых либеральных реформ в русле Вашингтонского консенсуса, что и в Аргентине и других развивающихся странах.

Тем не менее, современные российские правительственные эксперты либерального толка признают, что «…несмотря на частые экономические кризисы и рецессии, Аргентина остается одной из наиболее развитых и образованных стран латиноамериканского региона. Однако дальнейшему развитию страны препятствует ряд серьезных институциональных и структурных факторов».

А вот Китай, Индия и Индонезия, кто бы что ни говорил про рыночные реформы и иностранные инвестиции, являются одними из главных сторонников народнохозяйственного пятилетнего планирования. Про Китай и Индию много говорить не нужно, они просто живые классики этого дела, а вот успехи Индонезии связывают с реактуализацией и реинституционализацией именно с 2005 года пятилетнего планирования, которое применяется в стране еще с 1971 года.

Посмотрим на нижнюю четверку, БРЮМы – Бразилия, Россия, ЮАР, Мексика. Кто из них отличается любовью к планированию? Никто!

Бразилия и Мексика – это примерно такая же вотчина глобальных спекулянтов, как и Аргентина. В Бразилии с 2016 года только заикнулись о стратегическом плане развития страны, правда, почему-то на 5 лет, т.е. среднесрочные цели выдают за долгосрочные (стратегические), а до этого планирование сводилось к распределению бюджетных расходов.

Считается, что в России и ЮАР действует система государственного стратегического планирования. Не знаю как у наших южных коллег, но как она «работает» в России нам резидентам Великой Отчизны хорошо известно. В основном, в виде причитаний по вопросу принятого. но так и не работающего Закона о стратегическом планировании N 172-ФЗ от 28.06.2014. Но при всем уважении к последнему, он не содержит инструментария пятилетнего планирования как основного закона экономического развития, подобно тому, как это происходит в Китае, Индии, Индонезии.

Таким образом, отсутствие планирования выталкивает Россию даже из клуба успешных низкотехнологичных стран!

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ-БрФФИ, проект 20-510-00026 «Оценка макроэкономической эффективности интеграции отраслей обрабатывающей промышленности России и Республики Беларусь в глобальные цепочки стоимости».