Бремя молодых. Молодежи – везде у нас дорога?

Ставшие крылатыми слова из «Песни о Родине» Лебедева-Кумача «Молодым – везде у нас дорога, старикам – везде у нас почет» – красивый лозунг, зачастую далекий от нашей сегодняшней реальности.

Пообщавшись на досуге с одним своим хорошим товарищем из уважаемого российского университета, человеком медийным, автором целого ряда серьезных экспертных предложений, которые с завидной регулярностью ложатся на стол высоким руководителям нашей страны, услышал от него фразу, которая наглядно характеризует отношение к молодым профессиональным кадрам (к коим, кстати сказать, автор статьи себя тоже еще пока относит): «Молодые» означает примерно следующее: «Эй, вы, молодежь, поработайте, дайте предложения и постойте в стороне».

На круглом столе по устойчивому развитию (когда экономический рост в настоящем осуществляется не в ущерб будущим поколениям) в прошлом году в Государственной Думе, собравшем молодых парламентариев из более чем 50 стран мира, из уст одного умудренного опытом российского депутата, говорившем о всех тех трудностях, с которыми столкнулось человечество сегодня, прозвучали слова: «Вам, молодым людям, предстоит решать все эти перечисленные глобальные проблемы». Простите, но как же так? Ведь получается, что все те проблемы, с которыми сегодня столкнулся наш мир, созданы де факто старшим поколением, правильно? При этом в руках именно старшего поколения сосредоточены и вся власть, и все ресурсы. Оно заинтересовано в том, чтобы сохранить свой status quo как можно дольше. Одновременно с этим оно уже спешит переложить всю ответственность на молодых, мол, «расхлебывать все это вам и вашим детям». Как же молодым решать эти проблемы? Ведь никто не торопится уступить им место, предоставить полномочия и самое главное – ресурсы для реализации полномочий. Вот и происходит смена поколений, как правило, «не благодаря, а вопреки».

Ситуация с молодыми кадрами действительно непростая, причем, как в отдельно взятых организациях, так и на уровне страны в целом. По данным оргкомитета Всероссийской переписи населения 2020 года в последние годы доля молодежи в общей численности населения снижается и составляет 16,5%, т.е. 24,3 млн человек в возрасте от 15 до 29 лет. Отсутствует системная работа с молодежью, да и нет, надо прямо сказать, всеобъемлющей и последовательной молодежной политики, которая позволяла бы обеспечить выявление и отбор перспективных талантливых кадров, создание условий для раскрытия их творческого потенциала, обеспечила бы реальные социальные лифты для молодежи и в конечном итоге – преемственность поколений. Отдельные форумы и конкурсы федерального масштаба, увы, не в счет. Больше «для галочки», обоснования расходования бюджетных средств и для капитализации личного рейтинга вовлеченных в это дело персоналий. Анонсируются такие мероприятия очень помпезно и масштабно, а вот последующая реализация не только вызывает вопросы и острую критику в Telegram-каналах, но и по сути не имеет продолжения. Не решают они задачи системно. Активных и перспективных молодых людей собрать и выявить они позволяют, а вот дальше как была эта молодежь в массе своей, так и остается, «бесхозной», предоставлена сама себе.

В отсутствие достойной заработной платы и возможности найти применение своему труду на местах, в регионах, молодые люди спешат в Москву, что создает, с одной стороны, очередной перекос в сторону федерального центра, а с другой – дефицит квалифицированных кадров в регионе. А регионы-то кто будет поднимать в таком случае?

Еще печальнее ситуация, когда в погоне за счастьем, «длинным долларом», а самое главное – в поиске возможности нормально и полноценно трудиться талантливые юноши и девушки, не востребованные в нашей стране, устремляются за рубеж, где условия труда и жизни действительно могут быть лучше (в РАНХиГС подсчитали, что в 2018 году за рубежом проживали 2,7 млн человек – выходцев из России, однако, реальные цифры, надо полагать, выше). Но подавляющее большинство наших соотечественников «там» навсегда остаются «чужими среди своих». Одним словом, и страна наша теряет уникальные таланты (самые очевидные примеры из современной истории – изобретатель вертолета Игорь Сикорский, создатель электронной телевизионной системы Владимир Заворыкин, основатель Google Сергей Брин, а сколько таких имен, которые еще о себе заявят, нам предстоит узнать в будущем?), и люди наши, живущие за рубежом, как правило, живут в душевном дискомфорте и тоске по Родине.

По данным члена общественного совета Росмолодежи Николая Калмыкова, основным препятствием при трудоустройстве молодые люди считают недостаток опыта работы (24%). Чуть более трети (35%) молодых людей хотели бы иметь свой бизнес, а среди студентов – таких около половины (43%), 5-7% молодежи хотели бы быть фрилансерами.

Тем не менее недостаток финансовых ресурсов и высокая конкуренция на рынке – две равных проблемы, с которыми сталкиваются молодые самостоятельно занятые люди. Зачастую молодежь не может себя реализовать в предпринимательстве не только из-за недостатка компетенций, знаний или финансов, но и из-за отсутствия доступа к инфраструктуре.

В тоже время большая часть (69%) работодателей считает стажировку одним из лучших форматов знакомства молодых специалистов с потенциальными работодателями. При этом в большей степени к привлечению практикантов имеют доступ именно крупные компании и государственные и бюджетные учреждения, но никак не малый и средний бизнес.

Помочь со стажировкой и последующим трудоустройством позволяют центры профессиональной ориентации и развития карьеры при вузах. Чем крупнее и успешнее вуз, тем больше его партнерская сеть работодателей и баз для стажировок и практики.

Для молодых людей очень важно ощущать не «стеклянный потолок» над головой, а свою востребованность, нужность, полезность, видеть реальные перспективы роста. Одновременно важно предоставить и полномочия, и ресурсы, дать возможность совершать ошибки и учиться на них под бдительным оком учителей-наставников (чтобы молодая поросль не осталась недорослью). Иногда сталкиваешься с примерами того, как молодежь обучают «методом глубокого погружения» или «отправляют гулять по минному полю» (выплывешь, выживешь – отлично, нет – ну, извини, брат, сработал «естественный» отбор, а наверх докладывают, что, мол, еще «совсем молодой-зеленый», поэтому не справился). Конечно, речь о тех представителях молодого поколения, кто действительно стремится расти и развиваться, приобретать нужный опыт. Не стоит думать, что все у нас рождаются мастерами-профессионалами. Ничего подобного. Прежде чем стать мастером, нужно сначала побыть подмастерьем. В этом смысле хороший пример – журнал Forbes, ежегодно публикующий рейтинги 30 самых перспективных россиян до 30 лет и 10 наиболее успешных предпринимателей до 30 лет, в которых действительно можно найти примеры очень достойных и успешных молодых людей. Надо больше положительных мотивирующих историй, образцов для подражания показывать молодежи.

Молодежь на руководящих позициях на госслужбе или в бизнесе, скорее, приятное исключение, подтверждающее общее правило. Да и вряд ли молодежь может легко «пробиться наверх» без родственных связей или серьезной административной поддержки «старших товарищей», отчетливо понимающих, что приходит время уступить место и передать штурвал управления «своим воспитанникам», на которых они и делают ставку на будущее. Потому что, если вдруг придет человек со стороны, велики риски, что политика предшественника будет вывернута наизнанку и «из шкафа достанут все скелеты».

Кто бы что ни говорил, а ничего лучше наших советских практик работы с молодежью никто пока не придумал. Многое из того хорошего и доброго, от чего мы поспешили избавиться и откреститься при переходе к рынку, наши геополитические партнеры подобрали и успешно воплотили у себя. И самое главное: нам всем в стране очень не хватает системы по-настоящему человеческих (а не рыночных) ценностей и единой идеологии. Того «общественного клея», который позволил бы объединить атомизированный социум и вдохновить людей, особенно молодых романтиков, на великие свершения. Даже та группа уважаемых мудрецов-правоведов, что проводила недавно работу над поправками в Конституцию, так и не осмелилась выступить с инициативой отмены пресловутой тринадцатой статьи.

Перед публикацией материала автор показал его своему коллеге – экс-руководителю одного федерального ведомства. Он сразу понял посыл и предложил дополнить название: «Бремя молодых, или молодежь как бремя». Вот и живут молодые люди по ницшеанскому принципу «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». Радует во всей этой истории, что есть все-таки у нас руководители-наставники, кто ценит и поддерживает молодежь, а также то, что молодость – это тот недостаток, который очень быстро проходит.

Автор – председатель Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ, доктор политических наук, доцент