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МВФ рекомендовал России платить больше безработным

10 Февраля 2021 474 1 Экономика
МВФ рекомендовал России платить больше безработным

Международный валютный фонд призвал российские власти платить повышенные пособия по безработице весь 2021 год. Мнение МВФ разошлось с точкой зрения правительства – чиновники поспешили отказаться от «высоких» минимальных пособий, сославшись на то, что 4,5 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. в месяц не стимулировали россиян искать работу. МВФ не согласен с подобными аргументами и подчеркивает, что антикризисную политику необходимо проводить, «пока не произойдет значимого восстановления занятости».

МВФ дает дельный совет

  • Международный валютный фонд посоветовал правительству России вернуть повышенные пособия по безработице и выплачивать их россиянам весь 2021 год, пишет РБК со ссылкой на доклад Фонда. В конце 2020 года правительство уменьшило минимальное пособие с 4,5 тыс. руб. до 1,5 тыс. (в действительности такие пособия выплачивались до августа).
  • МВФ считает это неправильным и пишет, что власти должны сохранить все пособия по безработице на высоком уровне, «пока не произойдет значимого восстановления занятости». А этого не происходит – только за первые две недели января работу потеряли 600 тыс. россиян. Общий же уровень безработицы достигал 6,1%. В целом, по данным Минэкономразвития, в прошлом году 1,6 млн человек лишились работы.
  • Также МВФ обратил внимание на то, что пособия по безработице в России крайне малы по сравнению со стоимостью жизни. Они компенсируют только 27% утраченного заработка, тогда как в развитых странах – 47%.
  • Государство выплачивает минимальное пособие (1,5 тыс. руб.) всем, кто стремится вернуться к трудовой деятельности после перерыва и ищет работу впервые. Повышенное пособие (12130 руб.) выплачивалось с 1 марта по август 2020 года тем, кто потерял работу в связи с пандемией. Есть также вариант получить повышенное пособие, если заработок на предыдущей работе превышал 16173 руб. Тогда три месяца будет выплачиваться 75% от этой суммы.
  • Правительство считает, что повышенные пособия создают «неправильные стимулы для граждан и подрывают предложение на рынке труда», пишут МВФ. При этом расходы на поддержку безработных были несущественными для федерального бюджета – всего 185 млрд руб. при бюджете в 21 трлн руб.

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  • Безработные сегодня сталкиваются с нехваткой рабочих мест, некачественной работой службы занятости и невозможностью переехать в другой регион, говорит проректор Финансового университета Александр Сафонов. В результате люди вынуждены браться за любую работу – «смехотворные» пособия стимулируют низкооплачиваемую занятость, считает директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. В том числе вследствие такой политики властей число россиян за чертой бедности в 2020 году выросло до 19,6 млн человек.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:12 0 0
Владимир:

Денег у государства не будет, а количество воров и пройдох не уменьшится пока не примут закон о сверхприбыли компаний с частным капиталом.Отдать из прибыли всего 1-2% на разгульную жизнь (можно поторговаться), остальные – в госбюджет. Сразу поднимутся зарплаты (жалко будет отдавать нажитое «непосильным трудом» государству),исчезнут олигархи, оффшористы, миллиардеры, , денег хватит на инвестиции, увеличение пенсий, науку, разработку технологий и оборудования, короче на ВСЁ.

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