МВФ рекомендовал России платить больше безработным 474 1 Экономика

Международный валютный фонд призвал российские власти платить повышенные пособия по безработице весь 2021 год. Мнение МВФ разошлось с точкой зрения правительства – чиновники поспешили отказаться от «высоких» минимальных пособий, сославшись на то, что 4,5 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. в месяц не стимулировали россиян искать работу. МВФ не согласен с подобными аргументами и подчеркивает, что антикризисную политику необходимо проводить, «пока не произойдет значимого восстановления занятости».