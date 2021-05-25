Больше работать и не ждать денег из ФНБ. Центробанк дал рекомендации россиянам
25 Мая 2021 235 1 Экономика
Россияне могут не рассчитывать на финансовую помощь из Фонда национального благосостояния – идею прямых выплат в Центробанке считают неразумной. Если россияне хотят повысить свое личное благосостояние, им необходимо увеличить производительность труда. Об этом в Госдуме заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих
- Центробанк выступает против помощи россиянам за счет средств Фонда национального благосостояния, заявил Швецов на заседании фракции «Справедливой России» в Госдуме. Как сообщает ТАСС, представитель ЦБ назвал идею неразумной и предложил для улучшения уровня жизни россиян не тратить накопления, а больше работать – повышать производительность труда.
- «За всю историю человечества рост благосостояния был связан только с этим фактором», – сказал Швецов о производительности труда. Правительство, по мнению чиновника, должно сконцентрироваться на этом. При этом трата резервов ничего не даст – накопления будут проедены, что обеспечит лишь временный эффект повышения благосостояния, считает Швецов.
- «Да, мы можем раскупорить "кубышку", можем за три года "проесть" наши резервы, но разве это разумная политика?» – спросил Швецов. Между тем «кубышку» уже раскупорили и распределили между миллиардерами, чиновниками и госкомпаниями. «Разумно политикой» Швецов считает «долгосрочную макроэкономическую модель», в которой есть бюджетное правило и плавающий курс рубля.
- В рамках этой модели сверхдоходы от нефти уходят в резервы – в ФНБ. При цене отсечения в 43,5 доллара за баррель, Минфин тратит все, что получает сверх этого, на покупку валюты. «Валютный насос» ФНБ ведет к снижению курса рубля по отношению к доллару и евро в среднем на 10%. Так как импорт составляет во всех товарах в России от 30% до 100%, накачка резервов косвенно приводит к повышению цен на все – от одежды до лекарств и продуктов питания. Так россияне оплачивают высокими ценами в магазинах и низким уровнем жизни пополнение ФНБ, который потом непрозрачно распределяется властями между кругом приближенных.
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- С 2017 по 2020 год ФНБ увеличился на 60 млрд долларов. Для поддержания рубля в 2020 году из «кубышки» было потрачено 19,9 млрд долларов, а с начала 2021-го ФНБ пополнился на 6 млрд долларов. Минфин покупает валюту в резервы не из текущих доходов от нефти, а за счет увеличения госдолга, по которому потом расплачивается бюджет. Без ФНБ и направления в него сверхдоходов, считают в ЦБ, экономика России полностью зависела бы от нефти.
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увеличить производительность дедовскими методами и производством россияне не могут, ибо отстали от всех кроме изгоев. это задача государства, технологии,современное оборудование и инструмент. она не решена. потому, совет набиуллиной глупость, пусть ЦБ повышает производительность, что бы не было инфляции, повышения цен, а не включать печатный станок, после чего другим давать советы