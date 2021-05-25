Больше работать и не ждать денег из ФНБ. Центробанк дал рекомендации россиянам 235 1 Экономика

Россияне могут не рассчитывать на финансовую помощь из Фонда национального благосостояния – идею прямых выплат в Центробанке считают неразумной. Если россияне хотят повысить свое личное благосостояние, им необходимо увеличить производительность труда. Об этом в Госдуме заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.