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Больше налогов. С россиян соберут еще около 200 млрд рублей

18 Ноября 2020 59 0 Экономика
Больше налогов. С россиян соберут еще около 200 млрд рублей

Закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц сверх 5 млн руб. в год с 13% до 15% прошел последний уровень согласования – Совет Федерации. Теперь бюджет рассчитывает получить с россиян дополнительно 60 млрд руб. в 2021 году, 64 млрд руб. в 2022-м и 68,5 млрд руб. в 2023-м. Эти деньги не только учтены в доходах федерального бюджета, но и зарезервированы в расходах – они пойдут на программу «Развитие здравоохранения».

Прогрессивная шкала для высокооплачиваемых профессионалов

  • Президент Владимир Путин в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, объявил о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Он поднял налог на доходы физических лиц для граждан, чей доход превышает 5 млн руб. в год. Теперь они будут платить не 13%, а 15%. При этом Путин освободил от уплаты налогов наиболее состоятельных россиян и владельцев офшоров – им достаточно заплатить 5 млн руб. в год и можно не отчитываться о реальных доходах, которые могут превышать сотни миллионов рублей.
  • Дополнительные поступления от прогрессивной шкалы Путин пообещал потратить на лечение детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Минфин учел этот момент и внес в проект бюджета на 2021 год и плановый период до 2023-го соответствующие расходы на программу «Развитие здравоохранения».
  • Предполагается, что в 2021 году россияне заплатят дополнительно по новой ставке 60 млрд руб., в 2022-м году – еще 64 млрд, а в 2023-м – 68,5 млрд. В сумме выплаты достигнут 192,5 млрд руб. за три года.
  • Однако в законе оговаривается, что налоговый агент будет освобожден от ответственности за налоговые нарушения в первом квартале 2021 года. Будет он освобожден и от уплаты пений, если самостоятельно перечислит указанную сумму налога до 1 июля 2021 года.
  • Вместе с тем от уплаты повышенного налога освобождаются лица, продавшие имущество или доли в нем, а также те, кто получил имущество в порядке дарения. Не будут облагаться налогом и страховые выплаты по договорам страхования и выплаты по пенсионному обеспечению. Для всех этих случаев налоговая ставка останется прежней – 13%. Однако за доход от ценных бумаг придется заплатить, как и за дивиденды от иностранной организации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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