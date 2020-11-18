Больше налогов. С россиян соберут еще около 200 млрд рублей 59 0 Экономика

Закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц сверх 5 млн руб. в год с 13% до 15% прошел последний уровень согласования – Совет Федерации. Теперь бюджет рассчитывает получить с россиян дополнительно 60 млрд руб. в 2021 году, 64 млрд руб. в 2022-м и 68,5 млрд руб. в 2023-м. Эти деньги не только учтены в доходах федерального бюджета, но и зарезервированы в расходах – они пойдут на программу «Развитие здравоохранения».