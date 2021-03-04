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Богатейший россиянин обеднел на 4,2 млрд долларов за две недели

4 Марта 2021 21 0 Экономика
Богатейший россиянин обеднел на 4,2 млрд долларов за две недели

За последние две недели крупнейший производитель никеля и палладия в России и мире – компания «Норильский Никель», принадлежащая миллиардеру Владимиру Потанину, подешевела на 20%. Причиной падения котировок стали разлив дизтоплива, обрушение цеха обогатительной фабрики и затопление двух рудников. В общей сложности Потанин потерял 4,2 млрд долларов своего состояния.

Миллиардер теряет состояние

  • Самый богатый россиянин, по версии журнала Forbes, потерял за последние две недели 4,2 млрд долларов. Это произошло вследствие череды аварий на главном предприятии, которым владеет миллиардер Владимир Потанин – «Норильском Никеле». Летом прошлого года произошел разлив дизтоплива, затем обрушился цех обогатительной фабрики, а теперь оказались затопленными два рудника.
  • В итоге компания потеряла 20% стоимости на Московской бирже. С 28224 руб. 19 февраля акции предприятии подешевели до 22336 руб., пишет finanz.ru. Таким образом, 890 млрд руб., или 12 млрд долларов капитализации компании «растворились». Поскольку Потанину принадлежит 35% акций компании, его личные потери составили 4,2 млрд долларов.
  • За разлив дизтоплива «Норникель» получил штраф от Росприроднадзора в размере 148 млрд руб. Авария принесла крупнейший экологический ущерб Арктике за последние тридцать лет. Но компания выстояла – на балансе компании были 4,8 млрд долларов резервов. В счет штрафа пошли 2 млрд.
  • Однако после этого вопросы возникли у Роструда, который начал проверку по факту обрушения галереи дробильного цеха, в результате которого погибли три рабочих. Нарушения были обнаружены у дочек «Норникеля» – «Норильскникельремонт» и «Медвежий ручей». В частности, не соблюдались нормативные требования охраны труда, и не было мероприятий, обеспечивающих безопасность.
  • В ответ на это Потанин объявил о выделении на развития Норильска 150 млрд руб. По его словам, это дополнительные средства, которые он решил выделить помимо соглашения с правительством. До инцидента компания собиралась выделить вдвое меньше – 81,3 млрд руб.

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  • Вслед за новостями с полосы невезения для компании падают и ее акции. К тому же два рудника «Норникеля» оказались затопленными и временно не работают. Вместе с тем на мировых рынках дешевеет никель – он теряет в цене 7% и сейчас торгуется по 16,2 тыс. долларов за тонну.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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