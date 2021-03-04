Богатейший россиянин обеднел на 4,2 млрд долларов за две недели 21 0 Экономика

За последние две недели крупнейший производитель никеля и палладия в России и мире – компания «Норильский Никель», принадлежащая миллиардеру Владимиру Потанину, подешевела на 20%. Причиной падения котировок стали разлив дизтоплива, обрушение цеха обогатительной фабрики и затопление двух рудников. В общей сложности Потанин потерял 4,2 млрд долларов своего состояния.