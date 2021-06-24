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Богатейший миллиардер России назвал решение властей о пошлинах подарком Европе

24 Июня 2021 49 0 Экономика
Богатейший миллиардер России назвал решение властей о пошлинах подарком Европе

Введение пошлин на экспорт металлов из России стало «подарком» для металлургов в Европе. Об этом заявил богатейший россиянин, председатель Совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов. По его словам, из-за инициативы правительства цены на мировых рынках вырастут еще больше. Также Мордашов выразил надежду, что пошлины не затруднят доступ российской продукции на мировые рынки, где и без того для компаний из России действуют серьезные ограничения.

Цены вырастут еще больше

  • Российское правительство ввело пошлины на цветные и черные металлы с 1 августа по 31 декабря, чтобы получить в бюджет дополнительные 160 млрд руб. Через полчаса после появления новости об этом металлургические компании России потеряли 332 млрд руб. капитализации, а три богатейших россиянина, владеющие ими, – 180 млрд руб.
  • Мордашов, потерявший 55,5 млрд руб., первым прокомментировал новые пошлины. По его словам, зарубежные аналитики «уже благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам» (цитата по РБК). Однако мировые цены на сталь от этого только вырастут.
  • В то же время Мордашов с «пониманием» относится к озабоченности властей по поводу роста цен на металлы и надеется, что пошлины не ограничат доступ российских компаний на мировые рынке, где у них и без того есть «серьезные ограничения».
  • О сверхприбыли металлургических компаний из-за высоких цен в начале лета заговорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он заявил, что металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд руб. и пообещал взять с них эти деньги через один налог или через другой. Владелец НЛМК Владимир Лисин увидел в этом заявлении «неизгладимый синдром Госплана». После критики властей он покинул пост главы ассоциации «Русская сталь», а ему на смену пришел Мордашов.

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  • Президент Владимир Путин призвал бизнес «не обижаться» на слова Белоусова о «нахлобучивании». По словам Путина, его бывший помощник «высказался несколько резковато». Но металлурги получают сверхдоходы от экспорта, а это «приводит к перекосам в экономике», пояснил президент. Мордашов назвал Путина выразителем чувств российского народа и отметил, что «в обществе созрел определенный запрос, есть потребность в социальной справедливости и интеграции». Поэтому, по словам Мордашова, большой бизнес должен обращать на это внимание и делиться прибылью.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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