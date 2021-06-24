Богатейший миллиардер России назвал решение властей о пошлинах подарком Европе 49 0 Экономика

Введение пошлин на экспорт металлов из России стало «подарком» для металлургов в Европе. Об этом заявил богатейший россиянин, председатель Совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов. По его словам, из-за инициативы правительства цены на мировых рынках вырастут еще больше. Также Мордашов выразил надежду, что пошлины не затруднят доступ российской продукции на мировые рынки, где и без того для компаний из России действуют серьезные ограничения.