Близкие к Кремлю эксперты предсказали отставание России от мира 642 1 Экономика

В ближайшее десятилетие экономика России будет расти на 1,5-2% в год. Такая динамика «совершенно недостаточна» для «преодоления разрыва со странами – мировыми лидерами». Быстрее расти России может помочь только «новая индустриализация».