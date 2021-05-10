Близкие к Кремлю эксперты предсказали отставание России от мира
10 Мая 2021 642 1 Экономика
В ближайшее десятилетие экономика России будет расти на 1,5-2% в год. Такая динамика «совершенно недостаточна» для «преодоления разрыва со странами – мировыми лидерами». Быстрее расти России может помочь только «новая индустриализация».
«Стабилизация» между «новой индустриализацией» и «социальным разворотом»
- Об этом пишут близкие к Кремлю эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМКАП; ранее его возглавлял помощник президента по экономике, а ныне первый вице-премьер Андрей Белоусов; Центр направляет материалы в Аппарат правительства и Администрацию президента). После завершения кризиса, вызванного коронавирусом, следующий мировой экономический кризис, по мнению экспертов, может произойти в 2025-26 годах. Это будет циклический кризис, связанный с перегревом рынков либо «паузой роста». В любом случае, до этого момента мировой ВВП будет расти на 4% в год, а после – на 2-3%.
- Россия же в лучшем случае будет показывать рост на 1,5-2%, а в худшем – около ноля. Все будет зависеть от цен на нефть: при росте мировой экономики они будут составлять 82-85 доллара за баррель, а в кризис – 50-55 долларов. Для «преодоления разрыва со странами – мировыми лидерами» России недостаточно расти на 1,5-2% в год. «Минимально необходимым для этого является прирост ВВП в 3-3,5% в год», – пишут аналитики.
- Чтобы добиться таких темпов, эксперты предлагают «новую индустриализацию» за счет активного стимулирования инвестиций, обновления производств и роста производительности труда. Только в этом случае Россия выйдет на «предельно возможный» для себя рост в 3-3,5% ВВП в год.
- Но государство может совершить социальный разворот вместо «новой индустриализации» – увеличить зарплаты бюджетникам, МРОТ и пенсии. В итоге ВВП увеличится до 2,5-3% к 2030 году. Отметим, что от этого выиграют граждане, а не промышленники, выводящие прибыль в офшоры.
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- Однако наиболее вероятный сценарий для действующей власти – «стабилизация». Ничего не будет предприниматься для стимулирования ВВП, в результате чего темпы экономического роста будут на уровне примерно 2% в год до 2030 года.
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вам все еще нужны элементы около кремля? рост ВВП идет за счет роста денежной массы и инфляции. чего еще надо? какая еще производительность труда?- не, не слышали. дел еще много и в космосе, россияне на земле потерпят. надо две станции, потом оружие на спутниках разместить, лунную базу построить, грунт с венеры требуется по зарез... на земле нужны танки, самолеты, подводные лодки и ракеты. вот перевооружимся к 2018 году и перейдем на конверсию-пусть предприятия знают о том и готовятся, спрашивать буду жестко...и как заживем-сирия будет неделимой, покончим с террором, в венесуэле людям жизнь наладим и завезем оружие,ЦАР не оставим в беде, поможем судану что бы новую базу дали построить. да мало ли где еще есть национальные интересы россиян, вот как справимся там, так и заживем сразу тут...