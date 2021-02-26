Безработных в России становится меньше. Власти фиксируют снижения уровня безработицы в стране 251 1 Экономика

Безработица в России вернется на докризисные показатели только в 2022 году. С таким прогнозом выступили директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.