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Безработных в России становится меньше. Власти фиксируют снижения уровня безработицы в стране
26 Февраля 2021 251 1 Экономика
Безработица в России вернется на докризисные показатели только в 2022 году. С таким прогнозом выступили директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.
- По мнению эксперта, которым он поделился с РИА Новости, согласно официальным прогнозам, в текущем году темп роста ВВП России составит порядка 3%, поэтому в следующем году уровень безработицы в стране будет превышать 4% и, скорее всего, вернется на докризисные значения в 4,5%.
- При этом Олег Шибанов отметил, что в настоящее время эксперты не ожидают роста безработицы в стране. Тем не менее такой рост возможен, но в том случае, если мир столкнется с очередным "медицинским" кризисом, при возникновении нового опасного заболевания.
- Также специалист подчеркнул, что необходимо восстановить рынок труда, для чего Правительству России и профильным министерствам необходимо оказать всестороннюю поддержку малому и среднему предпринимательству.
- Данные Росстата подтверждают словам эксперта. По статистике, пик безработицы пришелся на период с мая по ноябрь. Уровень безработицы в России в это время колебался в пределах от 6,1 до 6,4%. Однако уже в декабре показатели пошли на снижение. Так, в декабре уровень безработицы опустился до 5,9%, а в январе текущего года составил 5,8%.
- По данным, полученным от заместителя руководителя Министерства труда Елены Мухтияровой, количество зарегистрированных безработных россиян идет на снижение. Если в сентябре по официальным данным в стране было зарегистрировано 3,7 млн безработных, то на сегодняшний день их количество составило 2,4 млн.
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- Ранее "Капитал страны" писал, что Правительство обсуждает новые меры по поддержке бизнеса. Причем, по полученной информации, которую подтвердили в Минэкономразвития, рассматривается пакет из пяти мер поддержки, основное внимание которых сосредоточено на поддержке занятости россиян и борьбе с безработицей.
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Какое враньё. Кого убеждают- себя или народ? Захочешь порадоваться за страну- включил новости и радуешься, а между тем думаешь: и где та страна, в которой так хорошо?! Вот бы туда переехать.