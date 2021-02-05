«Белорусский сценарий подтвердил эффективность». Путин собирается выстоять как Лукашенко 361 0 Политика

Российские власти пойдут на еще большее насилие над протестующими, чтобы подавить митинги по всей стране. Об этом агентству Reuters рассказали два собеседника из Кремля. По их словам, российской оппозиции придется бороться, поскольку у властей «огромные ресурсы» – ситуация в российской экономике сильно ухудшилась, но пока еще не достигла уровня Венесуэлы. Более того, протесты в Белоруссии показали Кремлю – «у репрессивных режимов большие возможности».