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«Белорусский сценарий подтвердил эффективность». Путин собирается выстоять как Лукашенко

5 Февраля 2021 361 0 Политика
«Белорусский сценарий подтвердил эффективность». Путин собирается выстоять как Лукашенко

Российские власти пойдут на еще большее насилие над протестующими, чтобы подавить митинги по всей стране. Об этом агентству Reuters рассказали два собеседника из Кремля. По их словам, российской оппозиции придется бороться, поскольку у властей «огромные ресурсы» – ситуация в российской экономике сильно ухудшилась, но пока еще не достигла уровня Венесуэлы. Более того, протесты в Белоруссии показали Кремлю – «у репрессивных режимов большие возможности».

Путин равняется на Лукашенко и Мадуро

  • Кремль будет применять еще больше силы для подавления протестов по всей России, рассказали Reuters неназванные источники. Власти считают «белорусский сценарий эффективным». Поэтому «они [в Кремле] точно не встанут на колени», убежден один из собеседников агентства.
  • «Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке», говорит источник, все это дает уверенность и президенту Путину. В Кремле вообще считают, что у них более сильная позиция, по сравнению с Белоруссией и Венесуэлой. Так, например, в Венесуэле люди живут в бедности – без зарплат, работы и с высоким уровнем преступности. «В России этого нет. Следовательно, у Кремля огромные ресурсы», – сказал собеседник.
  • Ухудшение в российской экономике, рост безработицы и числа людей за чертой бедности до 19,6 млн человек Кремль пока не особо беспокоят. Оппозиция будет использовать это как аргументы против власти, но ей придется бороться, отмечает другой источник. Пока же в Кремле не видят на улицах той ситуации, которая была в Белоруссии или Венесуэле, на которые теперь равняются в российской власти.
  • Применение немотивированного насилия российскими правоохранительными органами в Кремле назвали «только разминкой» и пообещали всем протестующим «настоящие приключения» позже. «Сценарий, при котором мы видим более решительную реакцию по всей стране, вполне реалистичен», – заметил собеседник.
  • После митингов 23 и 31 января, а также 2 февраля в России, по данным правозащитников, было задержано более 10 тыс. человек по всей стране и заведено 50 уголовных дел. Пресс-секретарь президента упорно называет несогласованные с властями акции «незаконными» (они не могут быть незаконными, пока в Конституции есть право на свободу собраний). Президент Белоруссии Александр Лукашенко, против которого введены санкции Запада и которому отказано в статусе легитимного президента республики, отреагировал на протесты в России словами «Шатать и раскачивать нас будут».

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  • Между тем на фоне протестов рейтинг президента Путина резко пошел вниз. Президент подготовил указ об оценке губернаторов и руководителей субъектов федерации, в котором на первое место поставил «доверие власти», тогда как борьбу с бедностью – на 4-е, образование – на 6-е, а рост доходов россиян упомянул в конце списка из 20 позиций.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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