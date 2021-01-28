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Банковской тайны больше нет. Теперь Налоговая может узнать все о счетах россиян в банках
28 Января 2021 367 0 Экономика
Госдума приняла поправки в статью 86 Налогового кодекса РФ и обязала кредитные организации предоставлять налоговым инспекциям информацию, составляющую банковскую тайну. Данные должны будут передаваться в Налоговую в течение трех дней, а срок их хранения увеличивается с четырех до пяти лет. Закон был принят без публичного обсуждения и в ускоренном режиме. Позиция Минюста, выступавшего против законопроекта, не была учтена, пишет «Интерфакс».
Власти упразднили банковскую тайну
- Депутаты Госдумы приняли законопроект №1025680-7 вечером 27 января и открыли доступ налоговым органам к данным клиентов банков. Речь идет как об организациях и ИП, так и о физических лицах. Пакет поправок был внесен в статью 86 Налогового кодекса РФ.
- Теперь банки обязаны по первому требованию предоставлять налоговым органам копии паспортов россиян, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие счета и заявления на его открытие, а кроме того – образцы подписей и оттиски.
- Все документы, предоставленные клиентом банку, будут доступны ФНС. Банки также будут обязаны раскрывать налоговикам выгодоприобретателей по операциям со счетом. На запрос кредитные организации должны будут отвечать в течение трех дней, а сведения хранить – пять лет.
- Депутаты включили поправки в проект закона о налоговом контроле за ценами и порядке заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения. Благодаря этому депутаты избежали публичного обсуждения непопулярных поправок и смогли протащить их через три чтения всего за два дня (его внесли 26 января).
- Минюст выступал против законопроекта. Как писал «Интерфакс» со ссылкой на заключение ведомства, главному юридическому ведомству страны было не понятно, зачем налоговые органы наделяются правом доступа к налоговой тайне. «В представленных материалах отсутствует аргументация вводимых проектом поправок положений», – отметили эксперты Минюста.
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- Минфин настаивал, что поправки необходимы для налогового контроля и исполнения Россией своих международных обязательств по обмену налоговой информацией. Впрочем, изменение правил игры со стороны Налоговой идет по всем фронтам – так, например, служба решила создать VIP-инспекцию для богатых россиян. Сами состоятельные граждане от этого оказались не в восторге.
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