Банковской тайны больше нет. Теперь Налоговая может узнать все о счетах россиян в банках 367 0 Экономика

Госдума приняла поправки в статью 86 Налогового кодекса РФ и обязала кредитные организации предоставлять налоговым инспекциям информацию, составляющую банковскую тайну. Данные должны будут передаваться в Налоговую в течение трех дней, а срок их хранения увеличивается с четырех до пяти лет. Закон был принят без публичного обсуждения и в ускоренном режиме. Позиция Минюста, выступавшего против законопроекта, не была учтена, пишет «Интерфакс».