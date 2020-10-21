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Банки заработали на девальвации почти 100 млрд рублей
21 Октября 2020 823 0 Экономика
Не только Минфин научился зарабатывать на девальвации рубля. Российские банки показали, что не хуже финансового ведомства умеют делать деньги из ничего. По данным Центробанка, обесценение рубля почти до 80 к доллару и выше 90 к евро принесло банкам 92 млрд руб. Безусловно, это меньше 436 млрд руб., которые заработал Минфин, но все равно – довольно внушительная сумма.
Рублю плохо – банкам хорошо
- Половину прибыли в сентябре российские банки получили на девальвации рубля, свидетельствуют данные ЦБ. Переоценка валютных активов после падения рубля до 80 за доллар и более 90 за евро принесла банкам 92 млрд руб.
- Всего банки заработали в сентябре около 200 млрд руб. прибыли, что на 20% больше, чем в августе. А за девять месяцев с начала года прибыль банков превысила триллион рублей и составила 1,132 трлн. Впрочем, это меньше показателя 2019 года (1,5 трлн), но больше, чем в 2018-м (1,1 трлн).
- Вместе с тем снизилось количество высокодоходных банков – в сентябре прибыль показали только 66% кредитных организаций (249, что на 19 банков меньше, чем в августе). Возможность заработать на девальвации для банков отдушина, поскольку они испытывают проблемы с вкладами физлиц – с января по август россияне забрали 686 млрд руб. и в сентябре деньги на счета не вернули.
- В такой ситуации большая доля вины лежит на самих банках – они занизили ставки по вкладам до уровня инфляции и лишили людей дохода после снижения ключевой ставки ЦБ до 4,25%. Поэтому приток денег от граждан прекратился. Зато корпоративные клиенты принесли в сентябре на депозиты 783 млрд руб. и на текущие счета еще 331 млрд руб.
- Все поступающие средства банки направляют на займы государству, которому нужно закрыть дефицит бюджета размером 4,7 трлн руб. В сентябре, например, банки заняли Минфину почти 1 трлн руб. Для сравнения: кредиты компаниям составили 1,1 трлн руб., а 400 млрд – населению.
- При этом прибыль не спасет банки в случае кризиса – общий объем обязательств банков достигает 72,1 трлн руб., а ликвидные активы составляют всего 14 трлн. Таким образом, при предъявлении всех требований одновременно банки не смогут расплатиться по долгам.
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