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Банки заработали на девальвации почти 100 млрд рублей

21 Октября 2020 823 0 Экономика
Банки заработали на девальвации почти 100 млрд рублей

Не только Минфин научился зарабатывать на девальвации рубля. Российские банки показали, что не хуже финансового ведомства умеют делать деньги из ничего. По данным Центробанка, обесценение рубля почти до 80 к доллару и выше 90 к евро принесло банкам 92 млрд руб. Безусловно, это меньше 436 млрд руб., которые заработал Минфин, но все равно – довольно внушительная сумма.

Рублю плохо – банкам хорошо

  • Половину прибыли в сентябре российские банки получили на девальвации рубля, свидетельствуют данные ЦБ. Переоценка валютных активов после падения рубля до 80 за доллар и более 90 за евро принесла банкам 92 млрд руб.
  • Всего банки заработали в сентябре около 200 млрд руб. прибыли, что на 20% больше, чем в августе. А за девять месяцев с начала года прибыль банков превысила триллион рублей и составила 1,132 трлн. Впрочем, это меньше показателя 2019 года (1,5 трлн), но больше, чем в 2018-м (1,1 трлн).
  • Вместе с тем снизилось количество высокодоходных банков – в сентябре прибыль показали только 66% кредитных организаций (249, что на 19 банков меньше, чем в августе). Возможность заработать на девальвации для банков отдушина, поскольку они испытывают проблемы с вкладами физлиц – с января по август россияне забрали 686 млрд руб. и в сентябре деньги на счета не вернули.
  • В такой ситуации большая доля вины лежит на самих банках – они занизили ставки по вкладам до уровня инфляции и лишили людей дохода после снижения ключевой ставки ЦБ до 4,25%. Поэтому приток денег от граждан прекратился. Зато корпоративные клиенты принесли в сентябре на депозиты 783 млрд руб. и на текущие счета еще 331 млрд руб.
  • Все поступающие средства банки направляют на займы государству, которому нужно закрыть дефицит бюджета размером 4,7 трлн руб. В сентябре, например, банки заняли Минфину почти 1 трлн руб. Для сравнения: кредиты компаниям составили 1,1 трлн руб., а 400 млрд – населению.
  • При этом прибыль не спасет банки в случае кризиса – общий объем обязательств банков достигает 72,1 трлн руб., а ликвидные активы составляют всего 14 трлн. Таким образом, при предъявлении всех требований одновременно банки не смогут расплатиться по долгам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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