Банки заработали на девальвации почти 100 млрд рублей 823 0 Экономика

Не только Минфин научился зарабатывать на девальвации рубля. Российские банки показали, что не хуже финансового ведомства умеют делать деньги из ничего. По данным Центробанка, обесценение рубля почти до 80 к доллару и выше 90 к евро принесло банкам 92 млрд руб. Безусловно, это меньше 436 млрд руб., которые заработал Минфин, но все равно – довольно внушительная сумма.