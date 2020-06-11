Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения 127 0 Экономика img_copyright

Российские банки требуют от Центробанка право блокировать переводы граждан, которые покажутся им сомнительными. Сегодня любая операция должна быть проведена, даже если клиент банка не вышел на связь в течение двух дней и не дал никаких объяснений. Банки предлагают отправить действующую норму под «регуляторную гильотину», пишет РБК со ссылкой на документ, который финансовые организации направили регулятору.