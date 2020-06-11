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Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения

11 Июня 2020 127 0 Экономика
Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения
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Российские банки требуют от Центробанка право блокировать переводы граждан, которые покажутся им сомнительными. Сегодня любая операция должна быть проведена, даже если клиент банка не вышел на связь в течение двух дней и не дал никаких объяснений. Банки предлагают отправить действующую норму под «регуляторную гильотину», пишет РБК со ссылкой на документ, который финансовые организации направили регулятору.

Отделить сомнительные от законных

  • Банки пишут, что два дня на попытку связаться с клиентом и установить характер перевода – недостаточно. За это время «клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества». Поэтому будет целесообразно предоставить банкам право блокировать сомнительные переводы на неопределенный срок.
  • За инициативой стоят ВТБ, «Почта банка», Промсвязьбанк, «Тинькофф банк», МКБ и Райффайзенбанк. В «Почта банке» считают, что возобновлять сомнительную операцию не стоит даже после того, как клиент банка разрешит ее – потому что «мошенник может прикинуться клиентов».
  • В Райффайзенбанке отмечают необходимость четко прописать «процесс по подтверждению клиентом операций, имеющих признаки совершения без ведома клиента».
  • До этого Ассоциация банков России просила Центробанк подробно описать схемы отмывания денег, чтобы банки могли исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета. Финансовые организации хотели знать, какая периодичность транзакций может считаться подозрительной. Также банки хотят иметь право реабилитировать заблокированные счета до суда – так они уменьшат количество счетов, которые были ошибочно заблокированы.
  • В апреле 2021 года в силу вступают новые поправки в «антиотмывочный» закон (положение 375-П). В них описываются признаки сомнительных операций, которые можно считать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента.
  • Из числа сомнительных были исключены операции с высокой комиссией и заградительными тарифами и транзакции, которые отличаются от обычного поведения клиента. Сомнительными признано регулярное снятие наличных со счета физическим лицом сразу после перевода от юридического лица. Под блокировку должны попадать дистанционные транзакции, которые проводятся с одного устройства или одной группы IP-адресов на счета разных компаний и физлиц.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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