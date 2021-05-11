Байден возложил «некоторую ответственность» на Россию за атаку хакеров на нефтепровод
11 Мая 2021 503 1 Политика
Президент США Джо Байден считает, что Россия несет «некоторую ответственность» за кибератаку на крупнейший нефтепровод США Colonial Pipeline, так как злоумышленники либо располагались в России, либо использовали российское ПО. Глава Белого дома ждет от Москвы «ответа на это». Однако Байдену приходится признать – доказательств прямой вовлеченности Москвы в кибератаку у США нет, сообщает Reuters.
Кибератаку на нефтепровод хотят повесить на Россию
- Крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline прекратил работу 7 мая в связи с кибератакой на компанию-оператора. Компьютеры были поражены вирусом-вымогателем, запущенным в сеть компании хакерской группировкой DarkSide.
- В результате Восточному побережью США грозит топливный кризис – ежесуточно по нефтепроводу из Техаса в штаты от Атланты до Нью-Йорка поступало до 2,5 млн баррелей нефти. Подвоз танкерами занимает в среднем от 10 до 14 дней.
- По словам президента Джо Байдена, который следит за ситуацией, Россия несет «некоторую ответственность» за инцидент. Москва, по его мнению, должна «дать ответ на это». При этом у США нет доказательств прямой причастности России к кибератаке, передает Reuters. Однако хакеры либо базируются в России, либо используют российское программное обеспечение.
- В Кремле на это отреагировали категорическим отказом принять на себя даже косвенную ответственность. «Россия не имеет к этому никакого отношения», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Не готова Москва и сотрудничать с Вашингтоном, поскольку «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности».
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- Между тем, неработающий нефтепровод привел к подорожанию бензина на бирже в Нью-Йорке на 4,5%, до 2,13 доллара за галлон. Два крупнейших НПЗ на побережье Мексиканского залива сократили производство топлива из-за недостаточных поставок сырья: Motiva Enterprises сократила мощности на 45%, а Total на 25%.
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хакеры не нападают на США,это всего лишь дымовая завеса работников спецслужб и более подходит пол определение кибероружия которое применили против США. на днях второй раз скорее всего обчистили КБ рубин, но об этом российские СМИ не знают...может быть это сделали китайские якобы хакеры, а может быть сотрудники США...