Байден возложил «некоторую ответственность» на Россию за атаку хакеров на нефтепровод 503 1 Политика

Президент США Джо Байден считает, что Россия несет «некоторую ответственность» за кибератаку на крупнейший нефтепровод США Colonial Pipeline, так как злоумышленники либо располагались в России, либо использовали российское ПО. Глава Белого дома ждет от Москвы «ответа на это». Однако Байдену приходится признать – доказательств прямой вовлеченности Москвы в кибератаку у США нет, сообщает Reuters.