Байден назвал Путина «Клутиным», объявляя о санкциях США
16 Апреля 2021 568 3 Политика
Президент США Джо Байден выступил с речью по поводу введения санкций против России и объявления чрезвычайной ситуации в связи с российской угрозой. Выступление американскому президенту далось непросто: вместо слова «эскалация» он чуть было не сказал «вакцинация», а российского лидера назвал «Клутиным», но потом исправился.
Снижение «вакцинации» с «Клутиным»
- Президент Джо Байден после введения санкций против суверенного долга России и объявления чрезвычайной ситуации в связи с российской угрозой выступил с публичной речью. Посмотреть запись выступления можно на YouTube. Белый дом также опубликовал текстовую версию заявления президента.
- Байден подчеркнул – он предупредил президента России о предстоящих санкциях в телефонном разговоре, который состоялся за два дня до этого. Однако дальше продолжать конфликт с Россией глава Белого дома не хочет. Говоря об этом, он решил употребить слово «эскалация», но чуть было не сказал «вакцинация». «Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакцина… эскалации отношений и конфликта с Россией», – заявил Байден.
- Президент США напомнил об истории взаимоотношений Москвы и Вашингтона: двум станам всегда удавалось «справиться с напряженностью» и не терять контроль. Тем не менее Вашингтон продолжит поддерживать союзников в Европе. «Я также ясно дал понять президенту Клутину, точнее Путину, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке союзников и партнеров в Европе», – сказал Байден. Именно поэтому США беспокоит стягивание российских войск к границам Украины.
- По словам Байдена, Вашингтон мог зайти дальше с санкциями, но он «решил этого не делать». «Я решил действовать соразмерно», – подчеркнул Байден. В частности, он ввел санкции против суверенного долга России, 32 российских физических и юридических лиц, а также выслал 10 дипломатов из США. Поводом послужили обвинения России в кибератаках на американское правительство, вмешательство в выборы президента США и военное присутствие на юго-востоке Украины.
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- Несмотря на это, Байден предлагает Путину провести двухсторонний саммит в нейтральной стране в «ближайшие месяцы». В Кремле дали понять – из-за санкций Путин может отказаться от встречи, но конечное решение будет принимать лично он.
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clootie ['klutɪ] ; 1) (Clootie) сатана Run! run! That's the Clootie himself! — Беги, беги! Это же сам сатана! 2) копытце Syn: hoof 1.
Старенький. Не соображает, что говорит. :))
Ой ну все, маразм крепчает! Байден заговаривается! Интересно, а свою то фамилию он помнит? Может, пора пить таблеточки для памяти, а не в президентах сидеть!? Выбирали, выбирали и выбрали - самого "лучшего". Неужели так трудно выучить фамилию.