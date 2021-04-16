Байден назвал Путина «Клутиным», объявляя о санкциях США 568 3 Политика

Президент США Джо Байден выступил с речью по поводу введения санкций против России и объявления чрезвычайной ситуации в связи с российской угрозой. Выступление американскому президенту далось непросто: вместо слова «эскалация» он чуть было не сказал «вакцинация», а российского лидера назвал «Клутиным», но потом исправился.