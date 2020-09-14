Арабы решили обвалить цены на нефть. Россию ждут проблемы 78 0 Экономика

Арабские страны, входящие в ОПЕК, собираются распродать миллионы не востребованных баррелей нефти за счет скидок. Вслед за Саудовской Аравией с особым предложением к покупателям обратились Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. По словам нефтетрейдеров, спрос на топливо летом оказался ниже, чем рассчитывали добытчики. Поэтому падение цен сейчас – это нормально.