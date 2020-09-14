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Арабы решили обвалить цены на нефть. Россию ждут проблемы
14 Сентября 2020 78 0 Экономика
Арабские страны, входящие в ОПЕК, собираются распродать миллионы не востребованных баррелей нефти за счет скидок. Вслед за Саудовской Аравией с особым предложением к покупателям обратились Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. По словам нефтетрейдеров, спрос на топливо летом оказался ниже, чем рассчитывали добытчики. Поэтому падение цен сейчас – это нормально.
Танкеры на нефтяном рынке сгущаются
- Сезон осенних скидок на нефть открыла Саудовская Аравия, которая 6 сентября снизила октябрьские цены на 0,9-1,5 доллара для Азии, 0,2-0,6 доллара для Европы и 0,5-0,7 доллара для США. По информации Bloomberg, теперь по этому же пути пойдет Ирак, добывающий 3,7 млн баррелей в сутки. Легкая иракская нефть будет стоить в октябре на 1,3 доллара дешевле, чем в сентябре для Азии, для Европы – на 30 центов, а для США – на 45 центов.
- Как пишет Platts, национальная нефтяная компания ОАЭ ADNOC также объявила о снижении цен на свой основной сорт Marban – на 1,35 доллара за баррель. Кувейт, по данным Reuters, раздает скидки в октябре от 0,9 до 1,4 доллара. Катар – от 1,35 до 1,45 доллара.
- Нефтетрейдеры считают, что это вполне естественно, ведь летом цены были слишком высокими и предложение не нашло спрос в полном объеме. Теперь нефтяным компаниям придется распродавать излишки. В танкерах по всему миру до сих пор находятся миллионы нераспроданных баррелей. За них либо нужно платить, продлевая аренду, либо продать их со скидками, но рискуя при этом обрушить цены. Арабские страны решили рисковать, и нефтяные цены сразу пошли вниз – они нырнули ниже 40 долларов за баррель.
- Источники Reuters в торгующих нефтью компаниях говорят, что рынок стал «слабым и медвежьим». Плавучие хранилища, как и в апреле 2020 года, когда мир ушел на карантин, возвращаются. Так, например, у Trafigura стоят пять супертанкеров класса VLCC каждый объемом до 2 млн баррелей. В них компания оставит дизель и газойль, которые не нашли покупателей летом. В точно такой же ситуации Vital, Litasco и Glencore.
- Об избытке на мировом рынке говорят и фьючерсы: контракты на ближайший месяц торгуются дешевле, чем нефть с отсрочкой поставки. Сейчас разница между такими видами поставок достигает 2,71 доллара, хотя в августе она равнялась 1,9 доллара. У производителей нефти и ее продавцов нет рынков сбыта. До осени все надеялись, что появится спрос и мировая экономика оживет, но надежды не оправдались.
- Нефтетрейдер сказал Forbes, что для продления контрактов на хранение нужно, чтобы цены на будущие поставки выросли, а для продажи сейчас – нужна приемлемая цена. Но нет ни того, ни другого. Поэтому производители раздают скидки, а цены падают. Для России это означает потерю доходов и усугубление проблемы дефицита бюджета.
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