Вологда продолжила опыт участия во всероссийском проекте, став Новогодней столицей Русского Севера



Вологда участвовала в культурно-просветительском всероссийском проекте «Новогодняя столица России», о котором уже писал «Капитал страны», на стыке 2013-2014 годов. На территории города и близлежащих туристических объектов прошли масштабные новогодние и рождественские мероприятия, которые затем стали традиционными.

Титул Новогодней столицы России по решению Министерства культуры РФ Вологда перенял от Казани. В общей сложности на различных площадках побывало свыше 133 тысяч человек.

Вологду посетили туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославля и Архангельска, Краснодарского края, Новосибирской, Томской, Омской, Ивановской, Костромской, Кировской областей и других регионов страны. Для поездки в Новогоднюю столицу России-2014 были организованы специальные туристические поезда.

Абсолютным лидером посещений стала Рождественская ярмарка на площади Революции: за 10 праздничных дней здесь побывало более 42 тысяч вологжан и гостей города.

Большой популярностью пользовались интерактивные игровые программы, как в самой Вологде, так и в Архитектурно-этнографическом музее «Семенково». Более 15 тысяч посетителей принял Вологодский государственный музей-заповедник и его филиалы. Почти 10 тысяч вологжан и гостей выбрали активный отдых на спортивных площадках и стадионах города.

Кульминацией проекта стала новогодняя ночь на Кремлевской площади Вологды. Вместе с вологжанами и гостями города Новый год встретили лучшие коллективы России и Вологодчины. В полночь, после боя колоколов Вологодского кремля, почти 20 тысяч человек исполнили Гимн Российской Федерации. За событиями новогодней ночи во время Интернет-трансляции наблюдало порядка 10 тысяч человек.

После Новогодней столицы России вот уже пятый год в рамках собственного проекта «Новогодняя столица Русского Севера» Вологда продолжает с размахом проводить новогодние мероприятия, развивая событийный туризм и индустрию

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ