

В Ханты-Мансийске на состоявшемся 6 декабря XIII Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек дан старт культурно-туристическому проекту «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2019/2020». В прошлом году Ханты-Мансийск был Новогодней столицей России, что привлекло в регион в течение одного месяца свыше 40 тысяч туристов. Проект, в котором приняли участие более 140 тысяч человек, вошёл в пятерку самых популярных новогодних событий страны.

В сезоне 2018/19 география приезжих гостей значительно увеличилась: в новогодние каникулы Югру посетили туристы из Китая, США, Нидерландов, Франции и разных городов России.

Каждая площадка проекта была по-своему уникальной. Самой посещаемой стала этнографическая площадка «ЧУМовая улица». Здесь можно было покататься на оленьих упряжках, угоститься шурпой из оленины или ухой из лосося, смастерить оберег или приобрести сувенир, посоревноваться в национальных видах спорта, стать участниками шоу огня и т.д. Ежедневно «ЧУМовую улицу» посещали около 2 000 тысяч человек.

Не уступала по популярности ещё одна площадка «Новогодней столицы» — «Резиденция Ёлки», изюминкой которой стали «Город профессий» и 3D-фотозоны с видами Югры.

Более 1500 любителей экстрима собрались на фестивале «Экстремальная зима», где впервые состоялись показательные выступления по кроссу на снегоходах спортсменов. Интересными для участников «Новогодней столицы» стали SPA-фестиваль, где более 3 тысяч человек попарились в банях под открытым небом, и гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус».

«Новогодняя столица России» оказалась востребованным проектом, который в Югре решили развивать и масштабировать. Новинкой этого года будет создание нового ледового городка на центральной площади города. Ледяные фигуры мировых достопримечательностей будут снабжены подсветкой и различными интерактивными элементами.

На 45 праздничных площадках запланировано более 120 мероприятий в режиме нон-стоп. Нынешний марафон новогодних мероприятий продлится в столице Югры по 8 января 2020 года.

Тюменская область, Уральский федеральный округ