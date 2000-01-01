Тула передала эстафету новогодней столицы России и открыла зимний турсезон



В Тульской области одним из главных событий последнего времени стал проект «Тула – новогодняя столица России». В его рамках с 7 декабря 2018 г. по 7 января 2019 г. было проведено более 2000 мероприятий, которые посетило более 250 тыс. человек. Около 65 тыс. человек воспользовались бейджем «ГостьТулы», при этом загрузка гостиниц составила порядка 98%. Опыт продвижения мероприятий под одним брендом оказался успешным и обеспечил значительный рост посещаемости региона в течение всего года.

Тульская область в 2018 году попала в тройку лидеров по привлекательности событийного туризма после Москвы и Санкт-Петербурга. Новогодней столицей России Тула была выбрана после проверки наличия и соответствия требованиям безопасности современных площадок для одномоментного нахождения большого количества людей, а также опыта проведения широкоформатных акций развлекательного и культурного характера.

Главной целью проекта для Тулы была популяризация своего региона. Город полномасштабно и занимательно позиционировал себя как для внутренних туристов, как и для въездных, поскольку статистика показывает, что около 15% гостей новогодних столиц – иностранцы.

В качестве города-хозяина «Новогодней столицы России» Тула получила ряд преимуществ: для осуществления масштабных дизайнерских решений и обустройства праздничных объектов были улучшены и некоторые участки городской инфраструктуры при помощи средств, выделяемых Министерством культуры РФ на реализацию проекта.

В основу идеи при создании логотипа проекта «Тула – новогодняя столица России» лёг бренд Тульской области «Тула – мастерская России», который выражает направление самоидентификации туляков: гордость, смекалистость, мастерство, стремление и умение создавать новое, решать сложные задачи.

В ходе праздника состоялся ряд фестивалей – кулинарных, спортивных, семейных и т.д. Прошли концерты с участием лучших творческих коллективов страны и региона, а также звезд эстрады. Были обустроены аттракционы и детские городки, горки и катки. Центральную ёлку с новыми техническими подходами к украшению и иллюминации сопровождало лазерное и световое шоу. На территории праздничного городка находилась резиденция главного Деда Мороза, прибывшего в Новогоднюю столицу из Великого Устюга.

Полученный опыт перенесен и на предстоящие новогодние праздники. Уже 1 декабря в Туле установлены 350 световых объектов, модульных конструкций, новогодних елей. На центральной площади в Туле помимо Губернского катка установлены главная елка города, фотозона, детский световой лабиринт с горкой, световые деревья, входная арка.

В территориальных округах города залито более 30 катков, оборудовано 33 елочных базара. С 25 декабря начнут работать аттракционы и гастрофестиваль «С пылу! С жару!», будет открыта большая новогодняя ярмарка рождественских сувениров, стартует фестиваль креативных елок и т.д.

В Тульском кремле откроются Гостиная Деда Мороза и кремлевский новогодний Торговый посад, будут проводиться шоу ростовых кукол, конкурсы, фестивали и многое другое. Запланировано свыше 1000 общедоступных мероприятий.

Особое внимание в Тульской области сегодня уделяют развитию активного и событийного туризма, а также туров выходного дня. В рамках зимнего турсезона с 1 декабря 2019 года запущено специальное приложение Visit Tula, которое содержит информацию о всех гостиницах, ресторанах, кафе и новогодних мероприятиях в муниципальных образованиях.

Участие во всероссийском проекте «Новогодняя столица России», о котором уже писал «Капитал страны», помогло Тульской области сделать существенный шаг в развитии индустрии туризма, отдыха и развлечений. Сейчас миссия столицы российских новогодних праздников передана Рязани.

Тульская область, Центральный федеральный округ