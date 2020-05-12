Жириновский предложил отказаться от голосования по Конституции

В Кремле напомнили позицию президента Путина по данному вопросу.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от голосования по внесению поправок в Конституцию России. По его словам, из-за коронавируса, ограничения на территории страны могут продлиться до конца года и, в сложившихся условиях, можно отказаться от идеи всеобщего голосования.

Однако, в Кремле, комментируя заявление Жириновского, напомнили позицию президента России Владимира Путина по данному вопросу. Так, президент не один раз заявлял, что изменения в Конституцию России могут быть внесены только после всеобщего референдума, на котором большинство граждан страны выскажут одобрение вносимым поправкам, пишет РИА Новости.