Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию

Одной из важнейших поправок в Конституцию россияне считают обеспечение государством доступной и качественной медицины.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос общественного мнения и выяснили какие поправки в Конституцию россияне считают самыми важными. Так, согласно полученным результатам опроса, самой важной поправкой 95% респондентов назвали обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. 94% россиян считают важнейшей поправкой в Конституцию признание детей главным приоритетом гос. политики страны, 93% опрошенных в качестве важнейшей назвали поправку о защите природы и сохранении уникального природного многообразия России, 92% отметили важность обязательной ежегодной индексации пенсий и уравнения МРОТ и прожиточного минимума, пишет РБК.