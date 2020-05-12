В Москве дорожные камеры начали выявлять водителей без пропусков

Система "работает на базе более 2,5 тыс. камер фото- видеофиксации".

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщил, что в столице система дорожного наблюдения в реальном времени начала выявлять водителей без электронных пропусков. Уточняется, что нововведение "работает на базе более 2,5 тыс. камер фото- видеофиксации".

Система дорожного наблюдения функционирует по принципу сканирования. В режиме реального времени дорожные камеры фиксируют государственные регистрационные знаки, а затем сверяют их с базой номеров, к которым привязаны цифровые пропуска. При обнаружении нарушителя, система автоматически отправляет его данные на ближайшие посты ГИБДД, пишет ТАСС.