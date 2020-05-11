Президент подписал указ о продлении ограничений из-за COVID-19

Президент Путин подписал указ о продлении мер по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин продлил ограничения в связи с распространением в России коронавирусной инфекции. Глава России подписал указ, согласно которому на территории страны будут продлены те меры, которые принимаются в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.