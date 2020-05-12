Европа зажигает свет. Участники "Евровидения-2020" представят песни онлайн

Международный музыкальный песенный конкурс "Евровидение-2020" отменен из-за коронавируса.

Организаторы "Евровидения" приняли решение не проводить музыкальный конкурс оффлайн, который должен был состояться в Роттердаме, Нидерланды. Тем не менее, зрители Первого канала смогут увидеть всех участников "Евровидения-2020" в программе "Europe Shine A Light", трансляция которой пройдет в 46 странах мира. Все участники Евровидения представят свои песни, но без судейства и оценок жюри, после чего все вместе исполнят композицию Love Shine A Light британской группы Katrina and the Waves. Трансляция состоится 16 мая в 22:00 мск, пишет Российская газета.