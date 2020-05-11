В России ожидается резкое похолодание

В Центре России ожидается резкое похолодание. Температура упадет в среднем на 10 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода нас ждет на предстоящей неделе. Согласно прогнозам специалистов, в понедельник и вторник погода в центральной части России будет оставаться довольно теплой, воздух прогреется до 20-25 градусов. Но, уже начиная с вечера вторника в центральной части нашей страны ожидается резкое похолодание, причем температура упадет очень быстро, в течение 10 часов температура опустится в среднем на 10 градусов. В ночные часы воздух не будет прогреваться больше 6-8 градусов, а в дневные часы температура не поднимется выше 10-13 градусов. Такая погода будет держаться до выходных.

А вот на азиатской части России ожидается аномально теплая погода. На Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии температура поднимется до 26-28 градусов, а в Омской области днем ожидается до 35 градусов тепла. В этих регионах температура будет превышать климатическую норму мая на 10-12 градусов, пишет РИА Новости.