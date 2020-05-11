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Все для победы Коронавирус

Президент не стал продлевать режим нерабочих дней

11.05.2020 16:34
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Президент не стал продлевать режим нерабочих дней

Тем не менее борьба с коронавирусом будет продолжена.

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением с россиянам, посвященном вопросам борьбы с коронавирусом. Так, президент заявил, что начиная с 12 мая в России прекращает действовать режим нерабочих дней. Тем не менее, борьба с коронавирусом в стране будет продолжаться, передает словам российского лидера РБК.

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Президент снова обратится к россиянам
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