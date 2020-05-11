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Все для победы Коронавирус

Названы условия открытия курортов России

11.05.2020 17:40
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Названы условия открытия курортов России

Только после снижения заболеваемости COVID-19 летний курортный сезон в России может быть открыт.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует вопросы туризма, рассказал, при каких условиях могут быть открыты российские курорты. По его словам, если все россияне будут соблюдать необходимые меры для профилактики коронавирусной инфекции, то, возможно, к лету многие регионы смогут снять режим ограничений. Только в случае снижения количества инфицированных коронавирусом, в России может открыться летний курортный сезон, пишет РБК.

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